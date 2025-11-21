Пилот разбившегося на авиашоу в Дубае истребителя скончался
Пилот истребителя, потерпевшего крушение во время авиашоу в Дубае, скончался. Об этом сообщили ВВС Индии.
На авиасалоне Dubai Airshow 2025 потерпел крушение индийский истребитель Tejas во время демонстрационного полета.
Tejas — индийский легкий многоцелевой истребитель четвертого поколения, производимый компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Он предназначен для оказания наступательной поддержки с воздуха и боевой поддержки наземных операций.
Ранее в соцсети X распространялись сообщения об утечке топлива на одном из истребителей Tejas, участвовавших в авиашоу. Минобороны Индии опровергло эту информацию, назвав ее безосновательной пропагандой, и пояснило, что на видео попала стандартная процедура слива конденсата.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico сообщил о негативной реакции в Европе на план Трампа по Украине
Зеленский после встречи с США пообещал не делать громких заявлений
Украинский депутат Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Трампа
Путину доложили о взятии Купянска под контроль ВС РФ
Назначен новый командующий группировкой «Юг»
В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин