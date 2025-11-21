Пилот разбившегося на авиашоу в Дубае истребителя скончался

Пилот истребителя, потерпевшего крушение во время авиашоу в Дубае, скончался. Об этом сообщили ВВС Индии.

На авиасалоне Dubai Airshow 2025 потерпел крушение индийский истребитель Tejas во время демонстрационного полета.

Tejas — индийский легкий многоцелевой истребитель четвертого поколения, производимый компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Он предназначен для оказания наступательной поддержки с воздуха и боевой поддержки наземных операций.

Ранее в соцсети X распространялись сообщения об утечке топлива на одном из истребителей Tejas, участвовавших в авиашоу. Минобороны Индии опровергло эту информацию, назвав ее безосновательной пропагандой, и пояснило, что на видео попала стандартная процедура слива конденсата.