Политика⁠,
0

Сеул потребовал снять баннер «Победа будет за нами» с посольства России

Вид на здание МИД Южной Кореи
Вид на здание МИД Южной Кореи (Фото: Brit in Seoul / Wikipedia)

МИД Южной Кореи потребовал снять баннер с надписью «Победа будет за нами», вывешенный на фасаде посольства России в Сеуле в преддверии Дня защитника Отечества и четвертой годовщины начала военной операции на Украине. Об этом сообщает News1.

Ведомство, по данным агентства, потребовало снять баннер через «дипломатические каналы». В южнокорейском МИДе заявили о нарушении Россией международного права и выразили обеспокоенность, что это может вызвать «ненужные недоразумения и напряженность».

Требование МИДа подтвердили «РИА Новости» в пресс-службе ведомства. Позиция министерства, по его заявлению, была доведена до российской стороны. Там также сообщили о недовольстве «недавними высказываниями» посла России в Сеуле Георгия Зиновьева, не уточнив, о чем именно речь.

«Мы также будем внимательно отслеживать ситуацию и принимать меры в связи с запланированными в дальнейшем мероприятиями и собраниями со стороны посольства России в Республике Корея», — добавили в южнокорейском МИДе.

Посол поблагодарил армию КНДР за помощь в освобождении Курской области
Политика
Георгий Зиновьев

Президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине с целью защиты населения Донбасса, а также о «демилитаризации и денацификации» соседней страны 24 февраля 2022 года. В сентябре прошлого года глава государства отметил, что Москва вынуждена была защищать свои интересы и тех, кто «связывают свою жизнь, свою судьбу с Российской Федерацией».

Накануне, 21 февраля, официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла Сеул от участия в инициативе Североатлантического альянса PURL (Список приоритетных потребностей Украины). В противном случае Москва будет вынуждена принять ответные меры.

Заявление было опубликовано на фоне сообщений, что южнокорейские власти изучают возможность участия в программе. Захарова подчеркнула, что подобные шаги «расходятся с официальной линией Сеула», который неоднократно заявлял о неучастии в поставках Киеву оружия.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Южная Корея Сеул МИД посольство Военная операция на Украине
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
