Посол поблагодарил армию КНДР за помощь в освобождении Курской области

Георгий Зиновьев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Россия полностью осознает, какой вклад внесли военные КНДР в освобождение части Курской области от ВСУ и наемников, заявил российский посол в Южной Корее Георгий Зиновьев, его цитирует Chosung Daily.

«Мы никогда не забудем величие Корейской народной армии», — сказал дипломат журналистам в посольстве России в Сеуле.

В апреле 2025 года Москва и Пхеньян официально подтвердили, что северокорейские военные участвовали в боях в Курской области после вторжения туда ВСУ в августе прошлого года. Глава российского Генштаба Валерий Герасимов в апреле прошлого года доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении региона и подчеркнул, что военные из КНДР продемонстрировали героизм и высокий профессионализм.

Позднее глава КНДР Ким Чен Ын лично наградил северокорейских военных за участие в операции по освобождению Курской области.