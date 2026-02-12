Посол поблагодарил армию КНДР за помощь в освобождении Курской области
Россия полностью осознает, какой вклад внесли военные КНДР в освобождение части Курской области от ВСУ и наемников, заявил российский посол в Южной Корее Георгий Зиновьев, его цитирует Chosung Daily.
«Мы никогда не забудем величие Корейской народной армии», — сказал дипломат журналистам в посольстве России в Сеуле.
В апреле 2025 года Москва и Пхеньян официально подтвердили, что северокорейские военные участвовали в боях в Курской области после вторжения туда ВСУ в августе прошлого года. Глава российского Генштаба Валерий Герасимов в апреле прошлого года доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении региона и подчеркнул, что военные из КНДР продемонстрировали героизм и высокий профессионализм.
Позднее глава КНДР Ким Чен Ын лично наградил северокорейских военных за участие в операции по освобождению Курской области.
