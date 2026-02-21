 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Захарова предупредила Сеул об ответе при участии в инициативе по Украине

Захарова: Россия примет меры в случае участия Кореи в поставках оружия Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: MariaVladimirovnaZakharova / Telegram)

Россия будет вынуждена принять ответные меры в случае участия Южной Кореи в инициативе НАТО «PURL» («Список приоритетных потребностей Украины»), заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее агентство Yonhap со ссылкой на источник в правительстве сообщило, что южнокорейские власти изучают возможность участия в программе. Захарова подчеркнула, что подобные шаги «расходятся с официальной линией Сеула». Она отметила, что ранее власти Южной Кореи неоднократно заявляли о неучастии в поставках Украине оружия.

«В Москве ценят такой подход, рассматривая его в качестве необходимой основы для удержания российско-южнокорейских отношений от дальнейшего обрушения и предпосылки для будущего восстановления двустороннего диалога и сотрудничества», — сказала Захарова.

Представитель МИД также предупредила о серьезных последствиях, если Южная Корея изменит свою позицию. Она подчеркнула, что возможное участие республики в поставках «лишь отдаляет перспективы урегулирования конфликта». «Это, несомненно, нанесет непоправимый ущерб отношениям России и Республики Корея, разрушит перспективы для восстановления конструктивного диалога по проблематике Корейского полуострова. В этом случае мы будем вынуждены воспользоваться правом на ответные, в том числе асимметричные, меры», — заявила Захарова.

США поставят Украине оружие на $15 млрд в 2026 году
Политика
Марк Рютте

Закупка американского вооружения для Украины на средства европейских союзников происходит в рамках инициативы Prioritised Ukraine Requirements List (PURL, «Список приоритетных потребностей Украины»). На эти цели уже было выделено $2 млрд, первые партии вооружения украинская сторона получила к середине октября. Предполагается, что Украина регулярно будет получать пакеты помощи стоимостью около $500 млн каждый.

В ноябре 2024 года делегация Украины во главе с занимавшим тогда пост министра обороны страны Рустемом Умеровым обратилась к Сеулу с просьбой продать Киеву оружие. Однако власти Южной Кореи отреагировали на это сдержанно, передавал SBS. Как отмечает Yonhap, с самого начала конфликта Украины с Россией Южная Корея оказывает Киеву только невоенную помощь, в том числе гуманитарную.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга

WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану

Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ

США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Карева
Южная Корея Украина поставки оружия НАТО Россия ответ Мария Захарова МИД
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Материалы по теме
Прага заявила о поставке Киеву 4,4 млн снарядов
Политика
Минобороны Британии анонсировало поставку Украине тысячи легких ракет
Политика
Париж оценил в £2 млрд право Британии продавать оружие Киеву за деньги ЕС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
BZ рассказала о закулисных переговорах по новому руководству Nord Stream Политика, 23:29
Бабушка и ее четверо внуков погибли при пожаре в доме в Подмосковье Общество, 23:23
Петросян выступила с показательным номером под Шакиру на Олимпиаде Спорт, 23:10
NASA собралось отложить запуск аппарата для лунной миссии Технологии и медиа, 23:05
У России новый антирекорд. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 22:50
В Подмосковье мужчина и женщина погибли при пожаре в частном доме Общество, 22:38
Украина увидела шантаж в угрозах Венгрии и Словакии по энергоснабжению Политика, 22:30
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Трамп ввел чрезвычайное положение в Вашингтоне из-за загрязнения Потомака Общество, 22:20
МОК не увидел нарушений в присутствии главы ФИФА на встрече «Совета мира» Спорт, 22:18
Телеканал RAI извинился за слова про израильских бобслеистов на Олимпиаде Спорт, 22:13
Захарова предупредила Сеул об ответе при участии в инициативе по Украине Политика, 22:10
Квартиры с ключами в 2026 году РБК и ПИК, 21:52
«Ракурс» узнал о похищении на Бали украинцев, курирующих дела мошенников Общество, 21:47
Как прошел первый день винного салона «Время вина» — 2026. Репортаж Вино, 21:41