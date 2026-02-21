Захарова предупредила Сеул об ответе при участии в инициативе по Украине

Мария Захарова (Фото: MariaVladimirovnaZakharova / Telegram)

Россия будет вынуждена принять ответные меры в случае участия Южной Кореи в инициативе НАТО «PURL» («Список приоритетных потребностей Украины»), заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее агентство Yonhap со ссылкой на источник в правительстве сообщило, что южнокорейские власти изучают возможность участия в программе. Захарова подчеркнула, что подобные шаги «расходятся с официальной линией Сеула». Она отметила, что ранее власти Южной Кореи неоднократно заявляли о неучастии в поставках Украине оружия.

«В Москве ценят такой подход, рассматривая его в качестве необходимой основы для удержания российско-южнокорейских отношений от дальнейшего обрушения и предпосылки для будущего восстановления двустороннего диалога и сотрудничества», — сказала Захарова.

Представитель МИД также предупредила о серьезных последствиях, если Южная Корея изменит свою позицию. Она подчеркнула, что возможное участие республики в поставках «лишь отдаляет перспективы урегулирования конфликта». «Это, несомненно, нанесет непоправимый ущерб отношениям России и Республики Корея, разрушит перспективы для восстановления конструктивного диалога по проблематике Корейского полуострова. В этом случае мы будем вынуждены воспользоваться правом на ответные, в том числе асимметричные, меры», — заявила Захарова.

Закупка американского вооружения для Украины на средства европейских союзников происходит в рамках инициативы Prioritised Ukraine Requirements List (PURL, «Список приоритетных потребностей Украины»). На эти цели уже было выделено $2 млрд, первые партии вооружения украинская сторона получила к середине октября. Предполагается, что Украина регулярно будет получать пакеты помощи стоимостью около $500 млн каждый.

В ноябре 2024 года делегация Украины во главе с занимавшим тогда пост министра обороны страны Рустемом Умеровым обратилась к Сеулу с просьбой продать Киеву оружие. Однако власти Южной Кореи отреагировали на это сдержанно, передавал SBS. Как отмечает Yonhap, с самого начала конфликта Украины с Россией Южная Корея оказывает Киеву только невоенную помощь, в том числе гуманитарную.