В России обновили ГОСТ на растворимый кофе

Фото: Silas Stein / dpa / Global Look Press

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) обновило ГОСТ на растворимый кофе, следует из текста стандарта, опубликованного на сайте ведомства. Предыдущий ГОСТ действовал с января 1994 года.

Так, растворимый кофе по внешнему показателю классифицируется на три вида: порошкообразный, гранулированный и сублимированный. Каждый из них получил свое определение.

Растворимый кофе, согласно стандарту, должен завариваться за 30 секунд в горячей воде и за три минуты в холодной. Гранулированный кофе при наличии единичных спекшихся частей может растворяться за 2,5 минуты — такое нововведение оказалось в ГОСТе.

ГОСТ был разработан ассоциацией «Росчайкофе».

ГОСТ в большинстве случаев не считается строго обязательным для соблюдения, носит рекомендательный характер и служит ориентиром для производителей, следует из федерального закона № 162. В особых случаях ГОСТы могут носить обязательный характер, если на них ссылаются в законах, контрактах или технических регламентах, ранее объясняли РБК в Росстандарте.

В среднем за месяц россияне выпивают в кофейнях 10,3 млн л кофе, подсчитала «Платформа ОФД». По данным за сентябрь—октябрь 2025 года, за день жители России потребляют около 696 тыс. чашек кофе. Это эквивалентно 0,45 чашки в месяц на одного взрослого городского жителя.