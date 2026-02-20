В России запретят продавать бананы размером менее 14 см

Фото: Андрей Любимов / РБК

В России утвердили новый ГОСТ на бананы, ввозимые в Россию. Он вступит в силу с 1 марта 2026 года, следует из документа, опубликованного на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Так, стандарт будет распространяться на бананы, которые ввозят на территорию России для продажи в магазинах. Теперь при ввозе на территорию страны их будут проверять на соответствие требованиям по внешнему виду, вкусу, запаху и степени зрелости.

Ввоз желтых бананов запрещается. Теперь в продажу будут поступать плоды зеленого или светло-зеленого цвета, чтобы они могли дозреть на российских складах или в других специально отведенных местах.

Кисть бананов должна будет иметь не более одного вырезанного плода с остатком плодоножки. Фрукты должны пахнуть огурцом, а при разрезании выделять млечный сок. Длина бананов экстра-класса должна составлять не менее 20 см, первого класса — не менее 19 см, а второго — не менее 14 см. Количество бананов экстра-класса в одной кисти должно составлять не менее четырех штук, так же, как и число бананов первого класса. Количество бананов второго класса должно составлять не менее трех штук.

ГОСТ не считается строго обязательным для соблюдения, он носит рекомендательный характер и служит ориентиром для производителей. Однако в особых случаях ГОСТы могут носить обязательный характер, если на них ссылаются в законах, контрактах или технических регламентах.