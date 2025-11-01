Россияне за месяц выпивают в кофейнях более 10 млн литров кофе

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В среднем за месяц россияне выпивают в кофейнях 10,3 млн. литров кофе, следует из данных крупнейшего оператора фискальных данных страны «Платформа ОФД», с которыми ознакомился РБК.

По данным за сентябрь—октябрь 2025 года за день жители России потребляют около 696 тыс. чашек кофе. Это эквивалентно 0,45 чашки в месяц на одного взрослого городского жителя. Аналитики отмечают, что показатель остается низким и указывает на значительный потенциал для роста рынка.

Средний чек за этот период составил 463 руб. — на 17% выше, чем годом ранее. Чашка кофе стоит в среднем 213 руб. (+15% к 2024-му), а количество позиций в чеке выросло до 3,1 (+8%).

При этом кофе и напитки занимают 70,4% в структуре чеков, вместе с ними россияне предпочитают брать закуски в виде бутербродов, тортов, пирожных и иной выпечки. В структуре продаж доминирует «белая чашка» — капучино, латте и другие напитки с молоком (80,1% от общего объема). «Черная чашка» (эспрессо, американо) занимает 19,9%, но стоит дороже — в среднем 229 руб.

Чаще всего кофейни располагаются в Центральном, Северо-Западном и Южном федеральных округах, следует из данных «Платформы ОФД». Как отметил генеральный директор компании Дмитрий Батюшенков, потенциал развития кофейных заведений сосредоточен в регионах.

«На каждой территории свои особенности поведения потребителей и показатели продаж. В частности, очевиден высокий потенциал роста таких форматов за счет грамотного выбора локаций в спальных районах городов, где еще присутствует большое число «белых пятен», не занятых кофейнями», — сказал он.