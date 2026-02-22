Минобороны отчиталось об ударе по объектам ВПК и энергетики Украины

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские военные в ответ на атаки по объектам гражданской инфраструктуры нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Как утверждает ведомство, пораженные объекты использовались в интересах украинской армии. Удар был нанесен высокоточным оружием большей дальности наземного и воздушного базирования, а также с применением беспилотников.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, Минобороны отчиталось о поражении логистического центра, мест хранения дронов и комплектующих к ним, а также пунктов временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах. Они были уничтожены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

Ранее, 19 февраля, военное ведомство сообщило об ударе по хранилищу горючего и пунктам временной дислокации украинских военных в 156 районах. Были также атакованы используемые в интересах ВСУ объекты энергетической инфраструктуры.

Минобороны неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.