Минобороны сообщило об ударе по энергетической инфраструктуре Украины

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах ВСУ, сообщает Минобороны России.

Также войска атаковали хранилище горючего и пункты временной дислокации украинских военных в 156 районах. Удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск.

17 февраля Минобороны сообщало, что российские военные нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры и военно-промышленного комплекса Украины.

Атаку совершили в ответ на «террористические действия украинской стороны». Войска использовали высокоточное оружие наземного и воздушного базирования. Предприятия ОПК и энергетическую инфраструктуру атаковали беспилотниками. Все цели, по сообщению Минобороны, были успешно поражены.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.