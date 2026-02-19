Минобороны сообщило об ударе по энергетической инфраструктуре Украины
Российские войска нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах ВСУ, сообщает Минобороны России.
Также войска атаковали хранилище горючего и пункты временной дислокации украинских военных в 156 районах. Удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск.
17 февраля Минобороны сообщало, что российские военные нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры и военно-промышленного комплекса Украины.
Атаку совершили в ответ на «террористические действия украинской стороны». Войска использовали высокоточное оружие наземного и воздушного базирования. Предприятия ОПК и энергетическую инфраструктуру атаковали беспилотниками. Все цели, по сообщению Минобороны, были успешно поражены.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
