 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны сообщило об ударе по энергетической инфраструктуре Украины

Минобороны: нанесен удар по энергетической инфраструктуре Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах ВСУ, сообщает Минобороны России.

Также войска атаковали хранилище горючего и пункты временной дислокации украинских военных в 156 районах. Удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск.

Минобороны сообщило об ударе по энергетической инфраструктуре Украины
Политика
Фото:Сергей Бобылев / РИА Новости

17 февраля Минобороны сообщало, что российские военные нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры и военно-промышленного комплекса Украины.

Атаку совершили в ответ на «террористические действия украинской стороны». Войска использовали высокоточное оружие наземного и воздушного базирования. Предприятия ОПК и энергетическую инфраструктуру атаковали беспилотниками. Все цели, по сообщению Минобороны, были успешно поражены.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Минобороны атака авиаудар беспилотники энергетика
Материалы по теме
Минобороны раскрыло, зачем некоторые подразделения использовали Starlink
Политика
Минобороны сообщило, что отключение Starlink не повлияло на войска
Политика
Минобороны опубликовало радиоперехват бойцов ВСУ под Купянском
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 90,27 (-0,6) Инвестиции, 18 фев, 17:47 Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 76,15 (-0,59) Инвестиции, 18 фев, 17:47
GAC раскрыл комплектации гибридного кроссовера S7 для России Авто, 14:43
В Липецкой области создали оперштаб после обрушения крыши цеха завода Общество, 14:42
Кузбасс договорился с РЖД о вывозе 55 млн тонн угля Бизнес, 14:39
IPC отреагировал на идею не давать россиянам визы на Паралимпиаду Спорт, 14:39
Пятерых спасли после обрушения крыши на «Моторинвесте» в Липецкой области Общество, 14:39
На столицу обрушился циклон «Валли»: отмены рейсов, пробки и сугробы Life, 14:39
Аэропорты Москвы обслужили более 400 рейсов в снегопад Общество, 14:39
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Путин заявил о разочаровании многих россиян в зарубежных судах Политика, 14:38
АвтоВАЗ подал заявку на регистрацию товарного знака «Можно, а зачем?» Общество, 14:29
Поставщик «Калашникова» опроверг обвинения в афере на 35 млн руб. Общество, 14:27
В Липецкой области обрушилась крыша одного из цехов завода «Моторинвест» Общество, 14:23
La Repubblica узнала об идее не давать россиянам визы на Паралимпиаду Спорт, 14:21
Умер игравший против Карпова в матче за шахматную корону голландец Тимман Спорт, 14:17
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:15