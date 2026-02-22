 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
L'AntiDiplomatico написала о подготовке ЕС «фронтов напряженности»

L'AntiDiplomatico написала о подготовке ЕС фронтов напряженности против России
Фото: Diego Fedele / Getty Images
Фото: Diego Fedele / Getty Images

Великобритания и другие европейские страны готовят новые «фронты напряженности» в отношении России, делая ставку на постоянную конфронтацию в «серой зоне». Об этом пишут в редакционной статье журналисты итальянской газеты L'AntiDiplomatico.

Над этим, считают авторы издания, они работают даже при гипотетической возможности соглашения по Украине. Такой подход, отмечается в материале, укрепляет стратегию постоянной конфронтации в «серой зоне» — «между миром и войной».

Издание пишет, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер сделал «жесткую силу» основой новой стратегической доктрины страны, представив перевооружение не как издержки, а как долгосрочные структурные инвестиции. В этой логике Украина рассматривается как ключевой элемент более "широкой системы военного, технологического и промышленного давления", которая охватывает пространство от Балтики до Арктики, говорится в материале.

Россия потребует от НАТО на бумаге закрепить нерасширение на восток
Политика
Фото:Leon Neal / Getty Images

В июне 2025 года Стармер заявил о намерении Великобритании увеличить финансирование оборонного сектора для обеспечения боеготовности армии на фоне роста напряженности в Европе. Одним из положений новой оборонной стратегии премьер назвал «переход к готовности ведения боевых действий как главной цели вооруженных сил»

В опубликованной стратегии национальной безопасности Великобритания отдельно Россию была указана как «непосредственная и насущная угроза» для Соединенного Королевства.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Европа Великобритания Россия
