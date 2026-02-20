Богомаз сообщил об ударе дронов ВСУ по больнице
В селе Воронок Стародубского муниципального округа Брянской области украинские дроны нанесли удар по территории больницы, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Пострадавших нет. Повреждено здание больницы, полностью уничтожен медицинский легковой автомобиль», — написал глава региона в своем телеграм-канале.
На месте работают оперативные и экстренные службы.
Утром 20 февраля Богомаз сообщил, что минувшей ночью над территорией региона подразделения Минобороны, группы «БАРС — Брянск» и региональные спецподразделения Росгвардии уничтожили 57 украинских беспилотников самолетного типа.
В результате атаки никто не пострадал. В селе Лопушь Выгоничского района осколки БПЛА повредили три частных дома. На местах работали оперативные службы.
26 января дрон атаковал машину скорой помощи в Запорожской области, из-за чего пострадали два человека. Автомобиль доставлял в больницу пациента и был атакован на въезде на территорию учреждения.
