Богомаз сообщил об ударе дронов ВСУ по больнице

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В селе Воронок Стародубского муниципального округа Брянской области украинские дроны нанесли удар по территории больницы, сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Пострадавших нет. Повреждено здание больницы, полностью уничтожен медицинский легковой автомобиль», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

На месте работают оперативные и экстренные службы.

Утром 20 февраля Богомаз сообщил, что минувшей ночью над территорией региона подразделения Минобороны, группы «БАРС — Брянск» и региональные спецподразделения Росгвардии уничтожили 57 украинских беспилотников самолетного типа.

В результате атаки никто не пострадал. В селе Лопушь Выгоничского района осколки БПЛА повредили три частных дома. На местах работали оперативные службы.

26 января дрон атаковал машину скорой помощи в Запорожской области, из-за чего пострадали два человека. Автомобиль доставлял в больницу пациента и был атакован на въезде на территорию учреждения.