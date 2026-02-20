 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Богомаз сообщил об ударе дронов ВСУ по больнице

Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
В селе Воронок Стародубского муниципального округа Брянской области украинские дроны нанесли удар по территории больницы, сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Пострадавших нет. Повреждено здание больницы, полностью уничтожен медицинский легковой автомобиль», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

На месте работают оперативные и экстренные службы.

В Запорожской области беспилотник ударил по территории школы
Фото: John Moore / Getty Images

Утром 20 февраля Богомаз сообщил, что минувшей ночью над территорией региона подразделения Минобороны, группы «БАРС — Брянск» и региональные спецподразделения Росгвардии уничтожили 57 украинских беспилотников самолетного типа.

В результате атаки никто не пострадал. В селе Лопушь Выгоничского района осколки БПЛА повредили три частных дома. На местах работали оперативные службы.

26 января дрон атаковал машину скорой помощи в Запорожской области, из-за чего пострадали два человека. Автомобиль доставлял в больницу пациента и был атакован на въезде на территорию учреждения.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Ксения Потрошилина
атака дронов беспилотники Александр Богомаз Брянская область
