Политика⁠,
0

«РИА Новости» узнало об иске «Калашникова» на ₽35 млн к поставщикам

Концерн «Калашников» через суд намерен взыскать более 35 млн рублей с поставщика деталей — компании «Интертехника» из Иваново. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

В исковом заявлении концерн требует взыскать 29,944 млн руб. в виде неосновательного обогащения, а также 5,348 млн руб. штрафа — по договору подряда от 5 апреля 2024 года.

Дело принято к рассмотрению, однако ответчик уже представил возражения. Судебное заседание назначено на 30 марта.

Ущерб от аферы с поставками «Калашникову» превысил 35 млн руб.
Общество
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

19 февраля «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что фигурантам дела вменяют мошенничество на сумму более 35 млн руб. Следствие считает, что «Интертехника» поставила концерну полуфабрикаты деталей для боеприпасов, которые не соответствовали техническим требованиям, и руководители компании об этом знали.

Одним из фигурантов является директор «Интертехники» Алексей Леденев. Помимо Леденева, по уголовному делу проходят также руководитель ООО «Ивановские ковши», учредитель «Интертехники» Алексей Морохов и бывший директор компании Юрий Чернышев. Сейчас Морохов находится в СИЗО, Леденев — под подпиской о невыезде, а Чернышеву назначен запрет определнных действий

Адвокат Морохова сообщил РБК, что «Интертехника» опровергла обвинения в том, что поставляла «Калашникову» некачественные детали.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
«Калашников» детали суд госпоставщик
