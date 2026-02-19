 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Поставщик «Калашникова» опроверг обвинения в афере на 35 млн руб.

Поставщик «Калашникова» опроверг обвинения в поставке некачественных деталей
Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press

Компания «Интертехника» опровергла обвинения в том, что поставляла концерну «Калашников» некачественные детали, тем самым нанеся ущерб на более чем 25 млн руб. Об этом РБК сообщил Евгений Груздев, адвокат учредителя «Интертехники» Алексея Морохова.

«Детали качественные, и часть из них была принята концерном, прошла полный процесс входного контроля», — заявил он. По словам адвоката, могли быть нарушены условия договора со стороны подрядчика в части производства деталей и привлечения субподрядчика, которым была компания «Ивановские ковши». Стадия предварительного следствия не завершилась.

Адвокат добавил, что детали на сумму 17 млн руб. концерн принял. Остальные готовые детали изъяло следствие. Сторона защиты не признает вину, а также считает обвинение в контрабанде огнестрельного оружия, которое вменяют Морохову, «абсурдным». «Изготовленные гайки, которые произвело ООО «Ивановские ковши» и поставило ООО «Интертехника», не относятся к основным частям огнестрельного оружия, кроме того, являются полуфабрикатами и не могли напрямую использоваться при его изготовлении», — пояснил Груздев.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что фигурантам дела вменяют мошенничество на сумму более 35 млн руб. Одним из фигурантов является директор ивановской компании «Интертехника» Алексей Леденев. Также обвиняемым по делу проходит бывший директор «Интертехники» Юрий Чернышев. Сейчас Морохов находится в СИЗО, Леденев — под подпиской о невыезде, а Чернышеву запретили определенные действия.

