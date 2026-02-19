Ущерб от аферы с поставками «Калашникову» превысил 35 млн руб.

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Ущерб по уголовному делу о поставках концерну «Калашников» некачественных деталей превышает 35 млн руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

«Фигурантам вменяется мошенничество на сумму более 35 млн руб.», — сказал собеседник агентства.

Следствие считает, что «Интертехника» поставила концерну полуфабрикаты деталей для боеприпасов, которые не соответствовали техническим требованиям, и руководители компании об этом знали.

Одним из фигурантов дела является директор ивановской компании «Интертехника» Алексей Леденев. Его коллега, учредитель компании и руководитель ООО «Ивановские ковши» Алексей Морохов обвиняется в хищении денег у концерна во время исполнения работ по договору подряда в рамках гособоронзаказа.

Также обвиняемым по делу проходит бывший директор «Интертехники» Юрий Чернышев. Морохову вменяется контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей и невыплата заработной платы более двух месяцев. Морохов находится в СИЗО, Леденев — под подпиской о невыезде, а Чернышеву запретили определенные действия.

РБК направил запрос в ООО «Ивановские ковши», ООО «Интертехника», обратился за комментарием к Алексею Леденеву.

Ранее суд арестовал экс-директора по закупкам и логистике концерна Ксению Гращенкову. Ее обвиняют в злоупотреблении полномочиями в рамках уголовного дела о хищениях при выполнении гособоронзаказа.

Дело о мошенничестве было возбуждено в ноябре 2025 года. Гращенковой предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа организованной группой, которое повлекло тяжкие последствия. Ей грозит лишение свободы на срок до десяти лет. В настоящее время она находится в одном из СИЗО Москвы.