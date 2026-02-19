 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Ущерб от аферы с поставками «Калашникову» превысил 35 млн руб.

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Ущерб по уголовному делу о поставках концерну «Калашников» некачественных деталей превышает 35 млн руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

«Фигурантам вменяется мошенничество на сумму более 35 млн руб.», — сказал собеседник агентства.

Следствие считает, что «Интертехника» поставила концерну полуфабрикаты деталей для боеприпасов, которые не соответствовали техническим требованиям, и руководители компании об этом знали.

Одним из фигурантов дела является директор ивановской компании «Интертехника» Алексей Леденев. Его коллега, учредитель компании и руководитель ООО «Ивановские ковши» Алексей Морохов обвиняется в хищении денег у концерна во время исполнения работ по договору подряда в рамках гособоронзаказа.

Арестована экс-директор по закупкам концерна «Калашников» Гращенкова
Общество

Также обвиняемым по делу проходит бывший директор «Интертехники» Юрий Чернышев. Морохову вменяется контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей и невыплата заработной платы более двух месяцев. Морохов находится в СИЗО, Леденев — под подпиской о невыезде, а Чернышеву запретили определенные действия.

РБК направил запрос в ООО «Ивановские ковши», ООО «Интертехника», обратился за комментарием к Алексею Леденеву.

Ранее суд арестовал экс-директора по закупкам и логистике концерна Ксению Гращенкову. Ее обвиняют в злоупотреблении полномочиями в рамках уголовного дела о хищениях при выполнении гособоронзаказа.

Дело о мошенничестве было возбуждено в ноябре 2025 года. Гращенковой предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа организованной группой, которое повлекло тяжкие последствия. Ей грозит лишение свободы на срок до десяти лет. В настоящее время она находится в одном из СИЗО Москвы.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Авторы
Теги
Компании
Ксения Потрошилина
При участии
Маргарита Ларичева
«Калашников» афера ущерб
АО "КОНЦЕРН "КАЛАШНИКОВ"
Материалы по теме
Суд в Москве вынес приговор за контрабанду деталей автомата Калашникова
Общество
Арестована экс-директор по закупкам концерна «Калашников» Гращенкова
Общество
По делу о поставках патронов «Калашникову» допросили 38 свидетелей
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 90,27 (-0,6) Инвестиции, 18 фев, 17:47 Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 76,15 (-0,59) Инвестиции, 18 фев, 17:47
The Telegraph сообщила о задержании принца Эндрю Политика, 13:07
Контакты военных России и НАТО происходили на высоком уровне Политика, 13:06
Психология продаж: 5 приемов, которые помогут при сделке Образование, 13:01
NYT назвала возможные цели совместного удара США и Израиля по Ирану Политика, 13:01
Главные факты из биографии миллиардера Владимира Потанина 13:00
Стартовали съемки сериала «Трасса 2». Все, что известно о детективе Life, 12:56
Песков сообщил, когда Кремль назовет место нового раунда переговоров Политика, 12:56
Идеи правят деньгами
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Москва и Киев добились прогресса в определении условий прекращения огня Политика, 12:55
Выиграет ли Россия первые медали. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 12:55
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil PRO, 12:55
Предложение таунхаусов в Подмосковье сократилось в 5,5 раза за семь лет Недвижимость, 12:53
Москву накрыл мощный снегопад. Фотогалерея Город, 12:52 
Массовое отравление депутатов Верховной рады было вызвано норовирусом Общество, 12:52
В правительстве Подмосковья назвали условие эвакуации авто на фоне метели Общество, 12:47