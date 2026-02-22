 Перейти к основному контенту
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Трамп призвал Netflix уволить топ-менеджера, ранее работавшего на Обаму

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Президент США Дональд Трамп призвал Netflix уволить члена совета директоров, экс-советника по национальной безопасности в администрации Барака Обамы Сьюзан Райс.

В четверг Райс в подкасте бывшего окружного прокурора Нью-Йорка Прита Бхарары заявила, что для компаний, которые «преклонят колени перед Трампом», «все закончится плохо», если Демократическая партия не вернет себе власть в Вашингтоне.

«Netflix должен немедленно уволить расистку <...> Сьюзен Райс, иначе ей придется понести наказание. У нее нет ни таланта, ни навыков — она всего лишь политическая марионетка <...> Ее власть утрачена и никогда не возобновится. Сколько ей платят и за что?» — написал Трамп в Truth Social.

Комментарий сопровождался репостом активистки и известной сторонницы Трампа Лоры Лумер, призывающий «немедленно сорвать слияние Netflix и Warner Bros.»

Предложение Paramount купить Warner Bros. прошло «ключевое препятствие»
Технологии и медиа
Фото:Mario Tama / Getty Images

Райс была советником по национальной безопасности и послом США в ООН при Обаме. Она также была членом совета по внутренней политике при президенте Джо Байдене. Чиновница входила в совет директоров Netflix с 2018 по 2020 год и была переизбранав 2023 году.

В декабре стало известно, что Netflix приобретет киностудию Warner Bros., стриминг HBO Max и канал HBO у Warner Bros. Discovery за $82,7 млрд. Компании объявили о заключении сделки. После этого началась «борьба» между Paramount и Netflix — первый с сентября пытался приобрести WBD.

На этой неделе WBD возобновила переговоры о продаже своих активов Paramount, предоставив время до понедельника, чтобы сделать «лучшее и окончательное» предложение, превосходящее согласованную с Netflix сумму почти в $83 млрд, или прекратить попытки приобрести студию.

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Дональд Трамп Барак Обама Netflix Paramount Warner Bros.
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
