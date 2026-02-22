 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Лидер АдГ призвала возобновить поставки энергоресурсов из России

Сюжет
Война санкций
Сюжет
Военная операция на Украине

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила, что ФРГ должна вернуться к «надежному энергоснабжению» — для этого, в частности, необходимо возобновить импорт энергоресурсов из России.

«Нам нужно закупать источники энергии, природный газ и нефть, там, где они дешевле всего — а именно в России <...> Именно поэтому мы, «Альтернатива для Германии», всегда выступали за мирные переговоры между Украиной и Россией», — сказала она, выступая на партийном мероприятии, трансляция велась на YouTube-канале АдГ.

La Tribune узнала о просьбе Макрона к Трампу смягчить санкции против ЕС
Политика

В марте 2022-го — после начала военной операции на Украине — крупнейший энергоконцерн Германии EON прекратил закупку газа у «Газпрома», в том же году ФРГ прекратила закупку российского угля.

В начале февраля 2026 года вступило в силу постановление о полном запрете импорта российского газа в Евросоюз. По нему СПГ запретят с января 2027 года, трубопроводный газ — с сентября того же года.

Российские власти считают санкции, введенные странами Запада, незаконными. В Кремле подчеркивали, что ограничительные меры — это «обоюдоострое орудие» и прежде всего они бьют по жителям Европы.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга

WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану

Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ

США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Германия Военная операция на Украине нефть газ санкции
Материалы по теме
Зеленский подписал указ о персональных санкциях против 82 россиян
Политика
Каллас назвала дату одобрения 20-го пакета санкций против России
Политика
Трамп на год продлил санкции против России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Австралийский военный корабль прошел через Тайваньский пролив Политика, 06:57
Трамп призвал Netflix уволить топ-менеджера, ранее работавшего на Обаму Политика, 06:42
Уиткофф заявил, что Путин всегда был честен с ним Политика, 06:37
Washington Post узнала об отзыве почти 20 отчетов ЦРУ из-за предвзятости Политика, 06:23
Лидер АдГ призвала возобновить поставки энергоресурсов из России Политика, 06:10
В Киеве прозвучали взрывы Политика, 05:38
Трамп заявил, что решил позаботиться о «многих больных» в Гренландии Политика, 05:22
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
В трех российских аэропортах сняли ограничения на полеты Политика, 05:03
Сколько банкроты должны отдать денег по долгам. Инфографика Финансы, 05:00
Axios узнал, почему iPod вновь обрели популярность Технологии и медиа, 04:52
Лагард объяснила свой уход во время выступления министра США в Давосе Политика, 04:44
NYT назвала экономический бум, который вызвал самую активную враждебность Технологии и медиа, 04:33
Мэр сообщил о взрывах во Львове, есть пострадавшие и погибшие Общество, 04:00
Лидер британских «Либеральных демократов» призвал подать в суд на Трампа Политика, 03:46