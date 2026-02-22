Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявила, что ФРГ должна вернуться к «надежному энергоснабжению» — для этого, в частности, необходимо возобновить импорт энергоресурсов из России.

«Нам нужно закупать источники энергии, природный газ и нефть, там, где они дешевле всего — а именно в России <...> Именно поэтому мы, «Альтернатива для Германии», всегда выступали за мирные переговоры между Украиной и Россией», — сказала она, выступая на партийном мероприятии, трансляция велась на YouTube-канале АдГ.

В марте 2022-го — после начала военной операции на Украине — крупнейший энергоконцерн Германии EON прекратил закупку газа у «Газпрома», в том же году ФРГ прекратила закупку российского угля.

В начале февраля 2026 года вступило в силу постановление о полном запрете импорта российского газа в Евросоюз. По нему СПГ запретят с января 2027 года, трубопроводный газ — с сентября того же года.

Российские власти считают санкции, введенные странами Запада, незаконными. В Кремле подчеркивали, что ограничительные меры — это «обоюдоострое орудие» и прежде всего они бьют по жителям Европы.