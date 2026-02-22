La Tribune узнала о просьбе Макрона к Трампу смягчить санкции против ЕС

Президент Франции Эмманюэль Макрон послал президенту США Дональду Трампу письмо, в котором попросил отменить американские санкции против ряда европейских граждан. Об этом сообщает La Tribune Dimanche, ознакомившись с содержанием письма.

В числе людей, о которых просил французский лидер, были два француза — бывший европейский комиссар Тьерри Бретон и судя Международного уголовного суда (МУС) Николя Гийу.

«Санкции, принятые против Тьерри Бретона, подрывают европейскую регуляторную автономию и, кроме того, основаны на ошибочных анализах», — написал Макрон в письме. Как пишет La Tribune, Бретона в США критиковали за принятие Закона о цифровых услугах (DSA) с целью защиты европейского суверенитета от влияния американских платформ.

«Санкции, введенные в отношении Николя Гийу, подрывают принцип независимости судебной власти и мандат Международного уголовного суда», — утверждает президент Франции в письме. Меры против Гийу были приняты после того, как МУС выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его министра обороны.

Против Бретона США ввели санкции в декабре прошлого года, а против Гийу — в августе. Им запрещен въезд в Соединенные Штаты.

Материал дополняется