 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

La Tribune узнала о просьбе Макрона к Трампу смягчить санкции против ЕС

Сюжет
Война санкций

Президент Франции Эмманюэль Макрон послал президенту США Дональду Трампу письмо, в котором попросил отменить американские санкции против ряда европейских граждан. Об этом сообщает La Tribune Dimanche, ознакомившись с содержанием письма.

В числе людей, о которых просил французский лидер, были два француза — бывший европейский комиссар Тьерри Бретон и судя Международного уголовного суда (МУС) Николя Гийу.

«Санкции, принятые против Тьерри Бретона, подрывают европейскую регуляторную автономию и, кроме того, основаны на ошибочных анализах», — написал Макрон в письме. Как пишет La Tribune, Бретона в США критиковали за принятие Закона о цифровых услугах (DSA) с целью защиты европейского суверенитета от влияния американских платформ.

«Санкции, введенные в отношении Николя Гийу, подрывают принцип независимости судебной власти и мандат Международного уголовного суда», — утверждает президент Франции в письме. Меры против Гийу были приняты после того, как МУС выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его министра обороны.

Против Бретона США ввели санкции в декабре прошлого года, а против Гийу — в августе. Им запрещен въезд в Соединенные Штаты.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга

WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану

Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ

США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски

Авторы
Персоны
Егор Алимов
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Мэр сообщил о взрывах во Львове, есть пострадавшие и погибшие Общество, 04:00
Лидер британских «Либеральных демократов» призвал подать в суд на Трампа Политика, 03:46
The Observer узнала, что король дал доступ к данным об экс-принце Эндрю Политика, 03:09
В Хельсинки назвали условие возобновления диалога с Москвой Политика, 02:58
La Tribune узнала о просьбе Макрона к Трампу смягчить санкции против ЕС Политика, 02:43
В Госдуме напомнили о предложении индексировать пенсии каждый квартал Общество, 02:33
В Абхазии возбудили дело после выстрела в одного из лидеров оппозиции Политика, 02:20
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Второй за ночь аэропорт закрыли для полетов Политика, 01:55
ISNA узнало, что США приняли предложение Ирана сохранить обогащение урана Политика, 01:47
Аэропорт Саратова ввел ограничения на полеты Политика, 01:23
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Сборная Финляндии по хоккею взяла бронзу на Олимпийских играх Спорт, 01:05
США пригрозили ЕС ограничением доступа к американскому рынку вооружений Политика, 00:52
Один из основателей жанра сальса Вилли Колон скончался в возрасте 75 лет Общество, 00:48