La Tribune узнала о просьбе Макрона к Трампу смягчить санкции против ЕС
Президент Франции Эмманюэль Макрон послал президенту США Дональду Трампу письмо, в котором попросил отменить американские санкции против ряда европейских граждан. Об этом сообщает La Tribune Dimanche, ознакомившись с содержанием письма.
В числе людей, о которых просил французский лидер, были два француза — бывший европейский комиссар Тьерри Бретон и судя Международного уголовного суда (МУС) Николя Гийу.
«Санкции, принятые против Тьерри Бретона, подрывают европейскую регуляторную автономию и, кроме того, основаны на ошибочных анализах», — написал Макрон в письме. Как пишет La Tribune, Бретона в США критиковали за принятие Закона о цифровых услугах (DSA) с целью защиты европейского суверенитета от влияния американских платформ.
«Санкции, введенные в отношении Николя Гийу, подрывают принцип независимости судебной власти и мандат Международного уголовного суда», — утверждает президент Франции в письме. Меры против Гийу были приняты после того, как МУС выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его министра обороны.
Против Бретона США ввели санкции в декабре прошлого года, а против Гийу — в августе. Им запрещен въезд в Соединенные Штаты.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений
Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам
Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану
Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ
США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски