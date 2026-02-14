 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Кличко сообщил о взрывах в Киеве

Сюжет
Военная операция на Украине

В Киеве прогремели взрывы, работает ПВО, сообщил мэр Виталий Кличко в телеграм-канале.

За пятницу, 13 февраля, в Киеве трижды объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные об оповещениях. Первый раз тревога зазвучала около 18:50, второй раз — в районе 20:30, третий — около 23:30.

«Страна.ua» пишет, что в городе звучат взрывы, один также прогремел в Сумах. По данным издания, сирены работают и в соседних областях.

В Киеве прогремели взрывы
Политика

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Александра Озерова
Киев Украина Воздушная тревога
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Малинин в шнурках Овечкина сенсационно проиграл Олимпиаду Спорт, 01:02
Гуменник занял шестое место на Олимпиаде, победил Шайдоров из Казахстана Спорт, 01:00
Гуменник исполнил пять четверных прыжков. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 00:50
Кличко сообщил о взрывах в Киеве Политика, 00:27
Рубио встретится с Зеленским в Мюнхене Политика, 00:22
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 00:12
Синоптик назвал прошедшую пятницу самым теплым в этом году днем в Москве Общество, 00:12
В Шереметьево ввели прием и отправку рейсов по согласованию Политика, 00:06
Олимпийским чемпионом в скелетоне впервые в истории стал британец Спорт, 00:05
Мелания Трамп станцевала с мужем танец, за который его критиковала Общество, 13 фев, 23:54
Клишас допустил, что Telegram не сможет работать в России Технологии и медиа, 13 фев, 23:44
Грэм предложил вручить Путину награду «Человек года НАТО» Политика, 13 фев, 23:38
За три часа над Россией сбили 13 беспилотников Мнение, 13 фев, 23:37
ПСЖ с Сафоновым в воротах проиграл «Ренну» в чемпионате Франции Спорт, 13 фев, 23:31