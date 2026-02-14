Кличко сообщил о взрывах в Киеве
В Киеве прогремели взрывы, работает ПВО, сообщил мэр Виталий Кличко в телеграм-канале.
За пятницу, 13 февраля, в Киеве трижды объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные об оповещениях. Первый раз тревога зазвучала около 18:50, второй раз — в районе 20:30, третий — около 23:30.
«Страна.ua» пишет, что в городе звучат взрывы, один также прогремел в Сумах. По данным издания, сирены работают и в соседних областях.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
