Мэр сообщил о взрывах во Львове, есть пострадавшие и погибшие

Во Львове произошли взрывы, в результате которых погибла сотрудница полиции и пострадали 15 человек, сообщил мэр города Андрей Садовой. Он назвал произошедшее терактом.

«Врачи оказывают всю необходимую помощь. Работают правоохранители и все службы. Просим сохранять спокойствие и доверять только официальной информации», — написал он в телеграм-канале.

Он уточнил, что часть пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Национальная полиция Украины также сообщила, что в результате «есть погибшие и раненые правоохранители».

Как пишет УНИАН, сотрудники полиции отправились на вызов о проникновении в магазин неподалеку от ТЦ «Магнус». Когда первый экипаж прибыл на место, раздался взрыв, после приезда подкрепления прозвучал второй. По информации агентства, погибла сотрудник полиции, пострадал также военнослужащий Нацгвардии.

Воздушная тревога во Львове и области в момент взрывов не объявлялась.

Материал дополняется