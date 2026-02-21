 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

ФТС предупредила об очередях на границе с Эстонией

Фото: ФТС России
Фото: ФТС России

В Эстонии перед пунктом пропуска Нарва-1 на границе с Россией образовались очереди, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы России.

«Санкт-Петербургская таможня отмечает увеличение количества лиц, следующих из Эстонии в Россию через Нарву и Ивангород», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что очереди на эстонской стороне вызваны особенностями работы пограничных и таможенных органов страны. При этом на российской территории очередей нет, пункт пропуска работает в штатном режиме. «Таможенники готовы к увеличению пассажиропотока», — отметили в ведомстве.

ФТС напомнила, что пограничный пункт Ивангород работает ежедневно в круглосуточном режиме. Эстонская сторона осуществляет пропуск лиц только в период с 08:00 до 00:00 по московскому времени.

«Просим учитывать информацию при планировании пересечения границы в выходные дни и праздники 21-23 февраля», — подчеркнули в ФТС.

Эстония заявила, что российские пограничники нарушили ее границу
Политика
Фото:Alexander Welscher / dpa / Global Look Press

В начале февраля правительство Эстонии решило на три месяца закрыть ночное движение на автомобильных пограничных пунктах «Лухамаа» и «Койдула». Нововведения вступят в силу с 24 февраля.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга

WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану

Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ

США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски

Авторы
Теги
Анастасия Карева
Эстония Россия граница ФТС Нарва очередь
Материалы по теме
Около тысячи финнов получат выплаты из-за забора на границе с Россией
Общество
На границе Украины и Молдавии приостановили пропуск транспорта
Общество
Нетрезвый швед угнал автомобиль и попытался уехать в Россию через границу
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Квартиры с ключами в 2026 году РБК и ПИК, 21:52
«Ракурс» узнал о похищении на Бали украинцев, курирующих дела мошенников Общество, 21:47
Как прошел первый день винного салона «Время вина» — 2026. Репортаж Вино, 21:41
Как уберечься от кражи игровых артефактов и средств со счета РБК и Ростелеком, 21:30
ФТС предупредила об очередях на границе с Эстонией Политика, 21:15
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Хоккеиста СКА увезли со льда на носилках после толчка от капитана ЦСКА Спорт, 20:56
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Силы ПВО за шесть часов уничтожили 89 дронов над регионами России Политика, 20:56
Аэропорт Калуги закрыли для полетов Политика, 20:49
У России новый антирекорд. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 20:33
Джонсон призвал Запад немедленно отправить войска на Украину Политика, 20:31
Пожарные спасли человека из горящего дома в центре Москвы Общество, 20:29
РСТ опроверг запрет российским страховщикам работать с клиниками в Индии Общество, 20:22
Хоккеиста «Спартака» отстранили на три матча за удар клюшкой в лицо Спорт, 20:21