ФТС предупредила об очередях на границе с Эстонией

Фото: ФТС России

В Эстонии перед пунктом пропуска Нарва-1 на границе с Россией образовались очереди, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы России.

«Санкт-Петербургская таможня отмечает увеличение количества лиц, следующих из Эстонии в Россию через Нарву и Ивангород», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что очереди на эстонской стороне вызваны особенностями работы пограничных и таможенных органов страны. При этом на российской территории очередей нет, пункт пропуска работает в штатном режиме. «Таможенники готовы к увеличению пассажиропотока», — отметили в ведомстве.

ФТС напомнила, что пограничный пункт Ивангород работает ежедневно в круглосуточном режиме. Эстонская сторона осуществляет пропуск лиц только в период с 08:00 до 00:00 по московскому времени.

«Просим учитывать информацию при планировании пересечения границы в выходные дни и праздники 21-23 февраля», — подчеркнули в ФТС.

В начале февраля правительство Эстонии решило на три месяца закрыть ночное движение на автомобильных пограничных пунктах «Лухамаа» и «Койдула». Нововведения вступят в силу с 24 февраля.