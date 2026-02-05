 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Эстония решила на три месяца закрыть ночной переход на двух КПП с Россией

Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Правительство Эстонии решило на три месяца закрыть ночное движение на автомобильных пограничных пунктах «Лухамаа» и «Койдула», нововведения вступят в силу с 24 февраля. Об этом сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

В дневное время пункты пропуска будут открыты в течение 12 часов. Эстонские власти объяснили это решение «пограничными инцидентами» со стороны России. Правительство отметило, что закрытие пунктов на ночь позволит направить больше ресурсов на охрану границы.

«Поскольку Россия ведет себя на границе порой иррационально, нам необходимо высвободить ресурсы для более эффективной охраны границы. С 24 февраля мы на три месяца сократим время работы пограничных пунктов и будем закрывать их на ночь, чтобы иметь возможность внимательнее контролировать ситуацию на других участках границы», — пояснил премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

Он добавил, что дальнейшие решения будут приниматься в соответствии с нуждами безопасности и развитием ситуации на границе.

Эстония полностью запретила проезд через «сапог» в Псковской области
Политика
Фото:Fabian.aichwald / Wikipedia

В свою очередь, министр внутренних дел Игорь Таро заявил, что сокращение работы погранпунктов является логичным шагом, так как число переходов через границу значительно снизилось и, вероятно, уже не восстановится до прежнего уровня.

«По сравнению с 2018 годом количество пересечений границы сократилось примерно в пять раз. Если в 2018 году восточную границу пересекли 5,3 млн человек, то в 2025 году это число составило 1 084 320», — отметил Таро.

Он подчеркнул, что более половины пересечений границы пришлось на пункт в Нарве — более 600 тыс. При этом в «Лухамаа» и «Койдула» их число немного превысило 200 тыс. на каждом пункте.

Пункт пропуска Лухамаа расположен на шоссе Рига — Псков в деревне Лютя волости Сетомаа уезда Вырумаа. С российской стороны находится пункт пропуска Шумилкино, расположенный в трех км от одноименной деревни в Псковской области.

Пункт пропуска Койдула находится в одноименной деревне в волости Сетомаа уезда Выру. С российской стороны расположен пункт Куничина Гора, который находится недалеко от города Печоры Псковской области.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану

Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика

Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.

Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат

Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»

Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Эстония Россия граница пограничные пункты
Материалы по теме
В Эстонии возник раскол между премьером и президентом из-за России
Политика
Эстония отпустила задержанный контейнеровоз с российским экипажем
Политика
В Эстонии объяснили задержание шедшего в Россию контейнеровоза
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 90,29 (-0,83) Инвестиции, 17:26 Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 76,55 (-0,36) Инвестиции, 17:26
Париж оценил в £2 млрд право Британии продавать оружие Киеву за деньги ЕС Политика, 23:25
The Telegraph узнала, что скандал с Эпштейном стал угрозой для Стармера Политика, 23:17
После хищения водонапорной башни из музея Поленова возбудили дело Общество, 22:55
ОАЭ после переговоров заявили о серьезных намерениях России и Украины Политика, 22:54
С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз» со спутниками Минобороны Политика, 22:38
Китайские ученые разработали микроволновое оружие против Starlink Технологии и медиа, 22:35
Трамп заявил, что предотвратил ядерную войну между Россией и Украиной Политика, 22:25
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Из работавшего без лицензии дома престарелых в больницы попали 10 человек Общество, 22:18
Эстония решила на три месяца закрыть ночной переход на двух КПП с Россией Политика, 22:11
Против главы форума в Давосе начали проверку из-за встреч с Эпштейном Политика, 22:03
Журналист узнал, что Роналду не передумал бойкотировать матчи «Ан-Насра» Спорт, 22:00
Трамп предложил разработать новый договор о ракетах Политика, 21:54
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Курс биткоина упал на 10% за день Финансы, 21:38