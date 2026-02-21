РЕН ТВ сообщил, что спасатели достали тела погибших на Байкале
Спасатели достали тела восьми человек, погибших в провалившемся под лед Байкала внедорожнике, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Среди погибших — семь туристов из Китая, включая 14-летнего ребенка, и водитель автомобиля.
Их планируют транспортировать в морг поселка Усть-Ордынский.
Трагедия произошла 20 февраля — автомобиль с туристами из Китая утонул, попав в ледовый разлом. Одного из туристов удалось спасти, он находится в удовлетворительном состоянии.
Следственный комитет возбудил два дела — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса), и о халатности (ч. 3 ст. 293).
