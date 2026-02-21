 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Словакии за кражу задержали украинца, которого разыскивает Интерпол

SME: в Словакии задержали за кражу рогаликов украинца, разыскиваемого Интерполом

В словацком Кошице полиция задержала за кражу рожков гражданина Украины, который находился в розыске Интерпола за организацию незаконного пересечения границы. Об этом сообщает SME.

По данным издания, в начале февраля украинец украл рожки — популярное в Словакии хлебобулочное изделие — из супермаркета Billa в торговом центре Aupark. Его задержала полиция.

Как отмечает SME, изначально действия украинца классифицировали как мелкое правонарушение и намеревались отпустить на свободу. Однако при проверке документов выяснилось, что задержанный 23-летний Махаил Б. находится в базе международного розыска Интерпола. В связи с этим суд по ходатайству прокуратуры отправил его под стражу.

В Польше мужчина попытался остановить поезд, следовавший на Украину
Политика
Фото:Aleksander Kalka / Reuters

На родине молодого человека подозревают в пособничестве в организации незаконного пересечения границы, уточнило SME. По версии следствия, он за деньги помогал гражданам Украины переправиться через границу. В частности, он мог предоставлять им инструкции.

В конце января в Берлине задержали гражданку Украины и Германии по подозрению в работе на российскую разведку. По версии следствия, женщина передавала информацию по украинскому конфликту, а также об участниках значимых политических событий, о местоположении объектов оборонной промышленности, испытаниях дронов и планируемых поставках беспилотников на Украину.

Российские власти отвергают любые подозрения и обвинения в своей причастности к взрывам и другим подобным инцидентам на территории других стран.

Теги
Анастасия Луценко
Словакия Украина Интерпол задержание кража
