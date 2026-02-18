В Польше мужчина попытался остановить поезд, следовавший на Украину
В Польше задержали гражданина Молдавии, который попытался остановить поезд с нефтью, следовавший на Украину. Об этом сообщает Польское агентство печати (ПАП).
Как пишет агентство, 25-летний молдаванин пробрался в грузовой поезд и нажал на ручной тормоз в трех вагонах. Это могло привести к крушению состава. Молодого человека задержали на вокзале в городе Пулавы. По информации ПАП, он прибыл в Польшу с территории Украины.
По данным издания RMF24, задержанный въехал в Польшу в воскресенье через погранпункт в Тересполе. В понедельник молдаванин попросил разрешить ему сесть на поезд, после чего попытался заставить машиниста отвезти его в село Дорохуск на границе с Украиной. Когда тот отказался, молодой человек нажал на тормоз. Всего в составе было 37 вагонов с нефтью.
В сумке задержанного обнаружили электронное оборудование, телефоны, сим-карты и различные документы. По версии следствия, он мог выполнять поручение иностранных спецслужб, однако подтверждений этому пока нет.
Расследованием дела занялся военный отдел окружной прокуратуры Люблина.
