В Польше мужчина попытался остановить поезд, следовавший на Украину

Мужчина задержан в Польше за попытку остановить поезд
Фото: Aleksander Kalka / Reuters
Фото: Aleksander Kalka / Reuters

В Польше задержали гражданина Молдавии, который попытался остановить поезд с нефтью, следовавший на Украину. Об этом сообщает Польское агентство печати (ПАП).

Как пишет агентство, 25-летний молдаванин пробрался в грузовой поезд и нажал на ручной тормоз в трех вагонах. Это могло привести к крушению состава. Молодого человека задержали на вокзале в городе Пулавы. По информации ПАП, он прибыл в Польшу с территории Украины.

По данным издания RMF24, задержанный въехал в Польшу в воскресенье через погранпункт в Тересполе. В понедельник молдаванин попросил разрешить ему сесть на поезд, после чего попытался заставить машиниста отвезти его в село Дорохуск на границе с Украиной. Когда тот отказался, молодой человек нажал на тормоз. Всего в составе было 37 вагонов с нефтью.

Польша попросила Белоруссию выдать подозреваемых в диверсии украинцев
Политика
Павел Вроньский

В сумке задержанного обнаружили электронное оборудование, телефоны, сим-карты и различные документы. По версии следствия, он мог выполнять поручение иностранных спецслужб, однако подтверждений этому пока нет.

Расследованием дела занялся военный отдел окружной прокуратуры Люблина.

Анастасия Луценко
Молдавия Польша Украина поезд нефть
