Марк Эйдельштейн сыграл первую после «Аноры» англоязычную роль

Марк Эйдельштейн
Марк Эйдельштейн (Фото: Jordan Strauss / Invision / AP / ТАСС)

Российский актер Марк Эйдельштейн, ставший известным после получившего «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах фильма «Anora», сыграл свою первую полностью англоязычную роль в картине «Becoming Capa» («Стать Капой»), сообщает Variety.

«Becoming Capa» — байопик о легендарной паре военных фотографов 1930-х годов: немецкой журналистке Герде Таро и венгерском фотографе Роберте Капе (настоящее имя — Эндре Фридман). Их снимки с фронтов Гражданской войны в Испании и Второй мировой войны изменили мировую фотожурналистику: именно они показали всему миру, что значит война изнутри. Сам Капа сформулировал свой главный принцип так: «Если твои фотографии недостаточно хороши — значит, ты был недостаточно близко».

Авторы описывают фильм как «историю любви, дерзости и сопротивления в эпоху политической турбулентности». В центре сюжета — не только профессиональная судьба двух фотографов, работавших в зонах вооруженных конфликтов, но и их романтические отношения и трансформация молодого венгерского эмигранта Эндре Фридмана в легендарного Роберта Капу — отсюда и название «Becoming Capa». Эйдельштейн исполняет роль Капы, Эстер Макгрегор — Герды Таро.

Сейчас фильм находится на стадии постпродакшена в Лондоне.

Материал дополняется

