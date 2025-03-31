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Марка Эйдельштейна внесли в украинскую базу «Миротворец»

Марк Эйдельштейн
Марк Эйдельштейн (Фото: Jordan Strauss / AP / ТАСС)

Российского актера Марка Эйдельштейна, сыгравшего главную роль в оскароносном фильме «Анора», добавили в базу данных украинского портала «Миротворец» (признан экстремистским в России).

На сайте указали, что 23-летнего актера внесли в базу за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, неоднократное сознательное нарушение государственной границы Украины».

Эйдельштейн участвовал в съемках фильма «Страна Саша» (2022), которые проходили в Крыму.

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Марк Эйдельштейн

Портал «Миротворец» создали на Украине в 2014 году. Он содержит личные данные людей, включая политиков, журналистов, актеров, музыкантов, которые посещали Крым, Донбасс или причастны к «преступлениям против основ национальной безопасности Украины».

Марк Эйдельштейн известен по фильмам «Сто лет тому вперед», «Праведник» и сериалу «Монастырь». Также актер снялся в фильме американского режиссера Шона Бейкера «Анора», который в 2025 году получил пять статуэток премии «Оскар», в том числе как лучший фильм.

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культура кино актер «Миротворец»
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