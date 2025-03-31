Марка Эйдельштейна внесли в украинскую базу «Миротворец»
Российского актера Марка Эйдельштейна, сыгравшего главную роль в оскароносном фильме «Анора», добавили в базу данных украинского портала «Миротворец» (признан экстремистским в России).
На сайте указали, что 23-летнего актера внесли в базу за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, неоднократное сознательное нарушение государственной границы Украины».
Эйдельштейн участвовал в съемках фильма «Страна Саша» (2022), которые проходили в Крыму.
Портал «Миротворец» создали на Украине в 2014 году. Он содержит личные данные людей, включая политиков, журналистов, актеров, музыкантов, которые посещали Крым, Донбасс или причастны к «преступлениям против основ национальной безопасности Украины».
Марк Эйдельштейн известен по фильмам «Сто лет тому вперед», «Праведник» и сериалу «Монастырь». Также актер снялся в фильме американского режиссера Шона Бейкера «Анора», который в 2025 году получил пять статуэток премии «Оскар», в том числе как лучший фильм.
Читайте РБК в Telegram.
Трамп заявил, что Зеленский хочет отказаться от сделки по добыче полезных ископаемых
Трамп рассказал о «психологическом дедлайне» для Москвы по миру с Киевом
Россия и США обсудили сотрудничество по добыче ресурсов в России
В Мьянму прибыли более 120 российских спасателей
В России стали реже дискриминировать при трудоустройстве
Правительство выступило против ограничения полномочий ЦБ
Роструд зафиксировал рост обращений в связи с долгами по зарплате
«Самолет» уточнил сроки проведения IPO дочерней компании
Суд потребовал от ВТБ заменить систему биллинга
Когда Овечкин побьет рекорд Гретцки
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов