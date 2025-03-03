«Анора» получила «Оскар» как лучший фильм
Картина «Анора» американского режиссера Шона Бейкера, в которой снялись российские актеры Марк Эйдельштейн и Юра Борисов, получила «Оскар» как лучший фильм.
Бейкер также получил премию как лучший режиссер. Сыгравшая главную роль в картине Майки Мэдисон выиграла в номинации «Лучшая актриса».
«Анора» выиграла в номинациях «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший монтаж». Юра Борисов уступил премию в категории «Лучшая мужская роль второго плана» Кирану Калкину, сыгравшему в картине Джесси Айзенберга «Настоящая боль».
Как распределились награды в других номинациях:
- Лучшая мужская роль — Эдриен Броуди («Бруталист»)
- Лучшая женская роль второго плана — Зои Салдана («Эмилия Перес»);
- Лучший звук — «Дюна: Часть вторая» Дени Вильнёва;
- Лучшие визуальные спецэффекты — «Дюна: Часть вторая»;
- Лучший полнометражный анимационный фильм — «Поток» латвийского режиссера Гинтса Зильбалодиса;
- Лучший короткометражный анимационный фильм — «В тени кипариса» иранских режиссеров Ширин Сохани и Хоссейн Молаеми;
- Лучший международный фильм — бразильский «Я все еще здесь» Вальтера Саллеса;
- Лучшая операторская работа — «Бруталист» Брэди Корбета;
- Лучший дизайн костюмов — мюзикл «Злая: Сказка о ведьме Запада» Джона Чу;
- Лучший адаптированный сценарий — «Конклав» режиссера Эдварда Бергера, сценарист Питер Строан;
- Лучший грим и прически — «Субстанция» режссера Корали Фаржи;
- Лучшая работа художника-постановщика — «Злая: Сказка о ведьме Запада»;
- Лучший саундтрек — «Бруталист», композитор Дэниел Блумберг;
- Лучшая оригинальная песня — El Mal из «Эмилии Перес»;
- Лучший короткометражный документальный фильм — «Единственная девушка в орекстре» о контрабасистке в Нью-Йоркской филармонии в 1960-м (Молли О' Брайан и Лиза Ремингтон);
- Лучший документальный фильм — палестино-норвежский «Нет другой земли» о депортации палестинцев израильскими военными израильского журналиста Юваля Абраама и палестинского активиста Базеля Адры;
- Лучший короткометражный фильм — нидерландский «Я не робот» от трудности в преодолении CAPTCHA Виктории Вармердам.
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