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«Анора» получила «Оскар» как лучший фильм

Картина «Анора» американского режиссера Шона Бейкера, в которой снялись российские актеры Марк Эйдельштейн и Юра Борисов, получила «Оскар» как лучший фильм.

Бейкер также получил премию как лучший режиссер. Сыгравшая главную роль в картине Майки Мэдисон выиграла в номинации «Лучшая актриса».

«Анора» выиграла в номинациях «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший монтаж». Юра Борисов уступил премию в категории «Лучшая мужская роль второго плана» Кирану Калкину, сыгравшему в картине Джесси Айзенберга «Настоящая боль».

«Анора» взяла «Оскар» как «Лучший фильм». Шон Бэйкер — «Лучший режиссер»
Life
Кадр из фильма &laquo;Анора&raquo;

Как распределились награды в других номинациях:

  • Лучшая мужская роль — Эдриен Броуди («Бруталист»)
  • Лучшая женская роль второго плана — Зои Салдана («Эмилия Перес»);
  • Лучший звук — «Дюна: Часть вторая» Дени Вильнёва;
  • Лучшие визуальные спецэффекты — «Дюна: Часть вторая»;
  • Лучший полнометражный анимационный фильм — «Поток» латвийского режиссера Гинтса Зильбалодиса;
  • Лучший короткометражный анимационный фильм — «В тени кипариса» иранских режиссеров Ширин Сохани и Хоссейн Молаеми;
  • Лучший международный фильм — бразильский «Я все еще здесь» Вальтера Саллеса;
  • Лучшая операторская работа — «Бруталист» Брэди Корбета;
  • Лучший дизайн костюмов — мюзикл «Злая: Сказка о ведьме Запада» Джона Чу;
  • Лучший адаптированный сценарий — «Конклав» режиссера Эдварда Бергера, сценарист Питер Строан;
  • Лучший грим и прически — «Субстанция» режссера Корали Фаржи;
  • Лучшая работа художника-постановщика — «Злая: Сказка о ведьме Запада»;
  • Лучший саундтрек — «Бруталист», композитор Дэниел Блумберг;
  • Лучшая оригинальная песня — El Mal из «Эмилии Перес»;
  • Лучший короткометражный документальный фильм — «Единственная девушка в орекстре» о контрабасистке в Нью-Йоркской филармонии в 1960-м (Молли О' Брайан и Лиза Ремингтон);
  • Лучший документальный фильм — палестино-норвежский «Нет другой земли» о депортации палестинцев израильскими военными израильского журналиста Юваля Абраама и палестинского активиста Базеля Адры;
  • Лучший короткометражный фильм — нидерландский «Я не робот» от трудности в преодолении CAPTCHA Виктории Вармердам.

Материал дополняется.

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Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
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