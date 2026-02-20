Почти 60% американцев сочли слишком жесткими меры Трампа против мигрантов
Большинство американцев считают, что кампания администрации президента США Дональд Трамп по депортации мигрантов зашла слишком далеко. Об этом свидетельствуют данные опроса The Washington Post — ABC News — Ipsos. Он был проведен с 12 по 17 февраля среди 2589 взрослых жителей США.
Согласно исследованию, 58% респондентов считают, что Трамп зашел слишком далеко в вопросе депортаций нелегальных мигрантов, — это на восемь пунктов больше, чем осенью прошлого года. Против агрессивной тактики Службы иммиграции и таможенного контроля США (ICE) высказались 62% опрошенных.
Более половины заявили, что «расстроены» или «возмущены» операциями иммиграционных служб в Миннеаполисе после того, как в прошлом месяце федеральные сотрудники застрелили там двух граждан США.
Рейтинг одобрения Трампа по вопросу иммиграции снизился до 40%, что на 10 пунктов меньше, чем год назад. При этом его действия в отношении американо-мексиканской границы одобряют 47% опрошенных. Авторы исследования отмечают, число незаконных пересечений границы, резко выросшее при администрации предшественника Трампа Джо Байдена, сократилось в первый год правления республиканца.
Опрос также показал, что половина респондентов поддерживают депортацию всех нелегальных мигрантов, проживающих в США, — показатель почти не изменился по сравнению с прошлым годом. Речь идет примерно о 14 млн мигрантов. Против упразднения ICE высказались 50%, за — 37%.
Еще до победы на выборах Трамп пообещал запустить крупнейшую в истории США операцию по депортации нелегальных мигрантов сразу после вступления в должность. Он подчеркнул, что намерен очистить города и поселки от мигрантов, нарушающих закон, и как можно быстрее вывести их за пределы США.
В начале января во время рейда в Миннеаполисе сотрудники ICE застрелили 37‑летнюю гражданку США Рене Николь Гуд. В результате в городе вспыхнули протесты против действий иммиграционной службы. В том же месяце агенты ICE застрелили в Миннеаполисе 37‑летнего медбрата Алекса Джеффри Претти. В обоих случаях официальные лица объяснили действия силовиков угрозой со стороны погибших, тогда как протестующие и местные власти отвергали эту версию.
