Дело клана Арашуковых⁠,
0

Прокуратура попросила увеличить штраф экс-сенатору Рауфу Арашукову

Прокуратура попросила увеличить штраф Арашукову до 70-кратного размера взятки
Сюжет
Дело клана Арашуковых
Рауф Арашуков
Рауф Арашуков (Фото: Объединенная пресс-служба судов Оренбургской области)

Прокуратура обжаловала приговор бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову по второму уголовному делу о взяточничестве в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), сообщил РБК его адвокат Дмитрий Трубников.

«В январе суд назначил Арашукову, отбывающему пожизненный срок, десять лет колонии и штраф в размере 120 млн руб., что соответствует 20-кратной сумме взятки, однако в апелляционном представлении надзорное ведомство просит увеличить штраф до 420 млн руб., то есть до 70-кратного размера взятки, оставив срок лишения свободы без изменения», — сказал адвокат.

Арашукову добавили 10 лет к пожизненному сроку за дачу взятки в колонии
Общество
Рауф Арашуков

В декабре 2022 года бывший сенатор Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков были приговорены к пожизненному лишению свободы по делу о заказных убийствах и создании преступного сообщества, действовавшем 17 лет. Суд признал их виновными в создании организованного преступного сообщества (ст. 210 УК), злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК), растрате (ст. 160 УК) и ложном доносе (ст. 306 УК). Наказание Арашуков отбывает в колонии «Черный дельфин» в Оренбургской области, его отец, также получивший пожизненный срок, — в колонии в Мордовии.

По версии следствия, в ОПС входили члены клана Арашуковых и руководители региональных отделений «Газпрома». В ходе слушаний было установлено, что Арашуковы похитили у структур «Газпрома» газ на сумму свыше 4,5 млрд руб., а также были заказчиками убийств заместителя председателя молодежного движения «Адэге-Хэсэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова.

По статье о взяточничестве Рауфа Арашукова осудили за передачу через адвоката 3 млн руб. сотруднику колонии за «организацию привилегированных условий содержания» — разрешение чаще пользоваться телефоном, организовывать свидания с родственниками, получать больше посылок и выбирать место работы в исправительном учреждении. Бывший сенатор вину не признал, а обвинения назвал провокацией.

Арашуков неоднократно пытался заключить контракт с Минобороны для отправки в зону военной операции, однако согласия так и не получил. По словам его адвоката Эльмара Ализаде, отказ был связан с тяжестью статей, по которым он осужден.

