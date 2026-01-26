 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Число пострадавших при атаке БПЛА на скорую помощь увеличилось до двух

Число пострадавших при атаке на скорую в Запорожской области возросло до двух
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: BalitskyEV / Telegram
Фото: BalitskyEV / Telegram

Число пострадавших из-за атаки на машину скорой помощи в Запорожской области возросло до двух. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Абсолютно циничная атака. Благодарен медицинским работникам, которые в сложных условиях выполняют свой долг по спасению людей», — подчеркнул Балицкий.

В Запорожской области дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи
Политика
Фото:Министерство здравоохранения Запорожской области

Дрон атаковал машину скорой помощи, которая доставляла пациента в больницу, на въезде на территорию медицинского учреждения. Ранее сообщалось, что был ранен водитель автомобиля, его состояние оценивалось как средней степени тяжести.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США

В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат

NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии

Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»

Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности

Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Запорожская область пострадавшие Скорая помощь БПЛА Евгений Балицкий
Материалы по теме
В Запорожской области дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи
Политика
Машина скорой помощи подорвалась на мине «лепесток» в Херсонской области
Общество
Сальдо сообщил о гибели бригады медиков в Херсонской области
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 89,06 (+0,27) Инвестиции, 23 янв, 17:13 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 75,92 (-0,11) Инвестиции, 23 янв, 17:13
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 11:23
Серхио Рамос договорился о покупке «Севильи» Спорт, 11:19
Путин встретится с правителем Малайзии султаном Ибрагимом Политика, 11:16
Посол сообщил о сохранении военного сотрудничества России и Венесуэлы Политика, 11:15
МВД рассказало, смогут ли дети вернуться в Россию по свидетельству Политика, 11:10
Братан, это Tone of Voice: как одно слово подняло выручку в три разаПодписка на РБК, 11:02
Песков заявил об отсутствии точной даты новых переговоров по Украине Политика, 10:51
Как лидеру обосновать повышение?
Узнайте на событии от РБК
Зарегистрироваться
Как навести порядок в рабочих чатах — 6 советов Образование, 10:47
Песков заявил, что после встреч в Абу-Даби предстоит «серьезная работа» Политика, 10:46
В Гидрометцентре рассказали о трехдневном снегопаде в Москве Общество, 10:42
Почему топ-менеджерам сложно дается английский и что с этим делатьПодписка на РБК, 10:41
Россия не вошла в десятку самых «распущенных» стран мира Общество, 10:40
Назван район Москвы со спадом предложения в новостройках в 2 раза за год Недвижимость, 10:37
Число пострадавших при атаке БПЛА на скорую помощь увеличилось до двух Политика, 10:37