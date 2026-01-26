Число пострадавших при атаке на скорую в Запорожской области возросло до двух

Число пострадавших при атаке БПЛА на скорую помощь увеличилось до двух

Фото: BalitskyEV / Telegram

Число пострадавших из-за атаки на машину скорой помощи в Запорожской области возросло до двух. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Абсолютно циничная атака. Благодарен медицинским работникам, которые в сложных условиях выполняют свой долг по спасению людей», — подчеркнул Балицкий.

Дрон атаковал машину скорой помощи, которая доставляла пациента в больницу, на въезде на территорию медицинского учреждения. Ранее сообщалось, что был ранен водитель автомобиля, его состояние оценивалось как средней степени тяжести.