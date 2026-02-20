 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Росстандарт опроверг запрет ввозить в Россию бананы меньше 14 см

Росстандарт опроверг запрет на ввоз в Россию бананов меньше 14 см по ГОСТу
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Утвержденный в России ГОСТ 35258‑2025 «Бананы свежие. Технические условия» не содержит запрета ввозить в страну бананы размером меньше 14 см. Также стандарт не распространяется на карликовые бананы. Об этом РБК сообщили в ведомстве.

ГОСТ, в котором указаны допустимые размеры бананов экстра-класса, первого и второго классов, носит рекомендательный характер. Он начнет действовать с 1 марта 2026 года. 

«Данный ГОСТ носит добровольный характер и применяется производителями и поставщиками на основе принципов добросовестной практики. Обязательность его применения может возникать только в случаях прямого указания в законодательстве, технических регламентах или договорных обязательствах», — следует из сообщения Росстандарта.

ГОСТ впервые установил минимальную длину на бананы не менее 14 см
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Как ранее писал РБК, из документа следует, что бананы экстра-класса должны быть размером не менее 20 см, бананы первого класса — не менее 19 см, а второго — не менее 14 см. Количество бананов наилучшего качества в связке должно составлять не менее четырех штук, как и число бананов первого класса. Количество бананов второго класса в связке должно составлять не менее трех штук.

ГОСТ допускает ввоз других бананов, однако в нем указано, что поставка перезрелых фруктов желтого цвета запрещается. В продажу должны поступать бананы зеленого или светло-зеленого цвета, чтобы они успевали дозреть в специально отведенных для этого местах.

Кисть бананов должна иметь не более одного вырезанного плода с остатком плодоножки, а его запах должен напоминать запах огурца. При разрезании фрукт должен выделять млечный сок.

