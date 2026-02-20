 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Песков сообщил о встрече Путина и Набиуллиной в Кремле

Эльвира Набиуллина перед переговорами президента России&nbsp;Владимира Путина и президента Республики Мадагаскар&nbsp;на переходный период Микаэля&nbsp;Рандрианирини
Эльвира Набиуллина перед переговорами президента России Владимира Путина и президента Республики Мадагаскар на переходный период Микаэля Рандрианирини (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Президент Владимир Путин и глава ЦБ России Эльвира Набиуллина в четверг, 19 февраля виделись в Кремле и имели возможность пообщаться, сообщил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Они вчера виделись, им не надо было по телефону разговаривать <...> она (Эльвира Набиуллина — РБК) принимала участие в составе делегации на переговорах с президентом Мадагаскара», — сказал пресс-секретарь главы государства журналистам.

О запланированной встрече Путина и президента возрождения Мадагаскара Микаэля Рандрианириной ранее сообщил Кремль.

Набиуллина сообщила о большей уверенности в дальнейшем снижении ставки ЦБ
Финансы
Эльвира Набиуллина

О планах провести телефонный разговор с Набиуллиной «по текущим вопросам» Путин ранее сообщил в ходе совещания с правительством.

В декабре глава государства в ходе встречи с членами кабмина попросил главу ЦБ чаще посещать заседания правительства. «Рад видеть, что сегодня правительство в полном составе, представители различных ведомств. <...> Руководитель Центрального банка здесь. Я бы попросил вас почаще бывать на заседаниях правительства», — сказал Путин, обращаясь к Набиуллиной.

Полина Химшиашвили, Плугина Ирина
Владимир Путин Эльвира Набиуллина Дмитрий Песков Кремль
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Эльвира Набиуллина фото
Эльвира Набиуллина
экономист, председатель Центробанка
29 октября 1963 года
