Общество
0

Наследники Эпштейна согласились выплатить $35 млн 40 жертвам финансиста

Наследственный фонд Джеффри Эпштейна выплатит до 35 млн компенсации его жертвам. Адвокаты истцов предполагают, что речь идет о 40 женщинах, которые обвинили финансиста в сексуальном насилии, пишет Bloomberg
Джеффри Эпштейн
Джеффри Эпштейн (Фото: Министерство юстиции США)

Наследственный фонд Джеффри Эпштейна согласился выплатить до $35 млн в качестве компенсации жертвам финансиста, которого обвинили в педофилии. Исполнители завещания — личный адвокат финансиста Даррен Индайк и бухгалтер Ричард Кан согласились на выплаты почти 40 женщинам, чтобы урегулировать все предъявленные иски, сообщило агентство Bloomberg.

Соглашение предусматривает компенсацию всем утверждавшим о сексуальном насилии со стороны Эпштейна с 1995 года по 10 августа 2019 года. По оценкам адвоката истцов, речь идет как минимум о 40 женщинах. Выплаты станут дополнением к уже произведенным компенсациям, ранее жертвам Эпштейна перечислили $121 млн 136 заявителям, а затем еще $48 млн выплатили 59 пострадавшим.

Индайк и Кан не были обвинены в насилии над женщинами и отрицают любую связь с преступлениями финансиста. Они согласились на условия урегулировния иска без признания вины.

Согласно условиям, правопреемники финансиста выплатят $35 млн, если будет более 40 имеющих право женщин, или $25 млн, если их окажется меньше. Адвокаты истцов из фирмы Boies Schiller Flexner LLP заявили, что выявили более 40 жертв, которые еще не подписали мировые соглашения с наследством. На момент смерти в августе 2019 года состояние Эпштейна оценивалось примерно в $600 млн. Как пишет газета New York Times, сейчас оно сократилось до $120 млн из-за уплаты налогов, компенсаций жертвам и гонораров адвокатам.

Часть денег также получила подруга финансиста Карина Шуляк. За два дня до смерти Эптштейн подписал документ о передаче ей $100 млн, включая $50 млн в виде ежегодной ренты, а еще большую часть имущества.

В «Трастовом договоре 1953 года» (назван по году рождения финансиста) он указал, что намеревался жениться на уроженке Белоруссии и хотел подарить ей кольцо с бриллиантом весом 33 карата. Документ, о существовании которого ранее не сообщалось, был включен в опубликованное Минюстом досье объемом около 3 млн страниц.

