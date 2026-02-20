Задержанный в Турции итальянский военкор вернется в Рим 20 февраля

Андреа Лучиди (Фото: Andrea_lucidi / Telegram)

Задержанный накануне в Турции главный редактор итальянской редакции International Reporters (IR) и военкор Андреа Лучиди вернется в Рим на самолете в пятницу, 20 февраля, сообщил «РИА Новости» его коллега Винченцо Лоруссо.

«Кажется, его отпустили. Мне говорят, что он в самолете, прилет запланирован в Рим в 10:00 (12:00 мск. — РБК)», — заявил журналист.

Он добавил, что Лучиди не выходит на связь, предположительно, из-за разряженного телефона.

По данным МИД Италии, Лучиди задержали днем в четверг, 19 февраля, и доставили в центр депортации, находящийся недалеко от Стамбула.

Также были задержаны член бюро московского городского комитета КПРФ Татьяна Десятова и представитель Коммунистической партии Испании Фернандо Гарсия. В партии уточнили, что группа коммунистов прибыла в Турцию в составе делегации по защите прав с целью сбора фактов об изоляционных тюрьмах. Им грозит депортация.

Андреа Лучиди работает в России с 2022 года, в том числе корреспондентом на Донбассе. В январе 2025 года итальянский журналист получил гражданство России.