В Турции задержали получившего российский паспорт итальянского военкора
Турецкая полиция задержала итальянского военкора Андреа Лучиди — главного редактора итальянской редакции International Reporters (IR), сообщает МИД Италии.
По данным дипведомства, правоохранители задержали Лучиди днем 19 февраля. Его доставили в центр депортации, находящийся недалеко от Стамбула.
«МИД Италии, постоянно сотрудничая с генеральным консульством в Стамбуле, находится в контакте с местными властями, чтобы получить всю информацию о ситуации и обеспечить соотечественнику необходимую консульскую помощь», — говорится в сообщении.
Кроме Лучиди, были задержаны член Бюро Московского городского комитета КПРФ Татьяна Десятова и представитель Коммунистической партии Испании Фернандо Гарсия, сообщает пресс-служба КПРФ. По информации партии, группа коммунистов прибыла в Турцию в составе правозащитной делегации с целью сбора фактов об изоляционных тюрьмах. Им грозит депортация.
Андреа Лучиди работает в России с 2022 года, в том числе корреспондентом на Донбассе. В январе 2025 года военкор получил российское гражданство.
