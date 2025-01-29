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Политика ,  
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Военкор из Италии получил российское гражданство

Андреа Лучиди
Андреа Лучиди (Фото: Andrea_lucidi / Telegram)

Итальянский военкор Андреа Лучиди — главный редактор итальянской редакции International Reporters (IR) — получил российское гражданство. Об этом сообщает его издание.

«Я очень рад получить российское гражданство. Я давно ощущал себя частью России, и сегодня мы сделали это официально. <...> Я продолжу работать для того, чтобы Запад мог лучше и лучше узнавать Россию, которая теперь стала моей родиной», — сказал Лучиди.

Итальянский оперный режиссер получил гражданство России
Общество
Джанкарло дель Монако

Военкор работает в России с 2022 года, в том числе корреспондентом в Донбассе. В 2024 году Лучиди попросил президента России Владимира Путина о гражданстве. IR подчеркивает, что Лучиди на протяжении многих лет подвергался критике со стороны итальянского правительства за свою работу в новых регионах, а сам военкор говорил, что Европейский союз собирается ввести против него санкции.

Получение российского гражданства, считает Лучиди, поможет ему продолжить свою работу репортером, не опасаясь политического давления.

Ранее в декабре 2024 года театральный оперный режиссер из Италии Джанкарло дель Монако получил от президента Владимира Путина российское гражданство.

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Теги
Италия Военкор российское гражданство
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