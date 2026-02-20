 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

ФАС проверит, почему УК навязывают гражданам определенные счетчики

Фото: Михаил Жбанков / ТАСС
Фото: Михаил Жбанков / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит, навязывают ли ресурсоснабжающие организации гражданам счетчики определенного вида. Об этом РБК сообщили в ведомстве.

Граждане обратились в ФАС с жалобой на то, что организации навязывают им установку определенных счетчиков от конкретного производителя. Если люди отказываются от их установки, то организации начисляют стоимость услуг по нормативам, которые устанавливают региональные власти, а не по фактическому показателю потраченной воды.

Действия организаций противоречат положениям ч. 2 ст. 16 Закона «О защите прав потребителей», в соответствии с которым запрещается обусловливать приобретение одних услуг обязательным приобретением иных товаров.

«Ведомство проанализирует экономическую обоснованность тарифов в сфере водоотведения и водоснабжения», — следует из сообщения ФАС. Поручение о проверке ведомство направит во все территориальные органы.

В Госдуме рассказали об изменении расчета платы за воду не по счетчикам
Общество
Фото:Liz Gregg / moodboard / Global Look Press

Ранее ведомство сообщало, что тарифы ЖКХ с 1 января 2026 года не изменились относительно прошлого года. С 1 января в России провели корректировку стоимости коммунальных услуг и подняли ее на 1,7% в связи с изменением базовой ставки НДС. Никаких других изменений, включая корректировку тарифов, не проводилось.

Ранее сообщалось, что с ростом цен на холодную воду могли столкнуться абоненты, которые не пользуются счетчиками. Коэффициент оплаты энергии для них удвоился с 1,5 до 3. Такую меру ввели для борьбы с махинациями, например проживанием в доме большего числа граждан, чем зарегистрировано.

