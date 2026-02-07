Ким Чен Ын признал ошибку и «пустословие» властей КНДР

По словам северокорейского лидера, власти КНДР так и не избавились от «истощения деревни», при этом демонстративно показывая развитие. «Показной характер» развития сельского хозяйства, по мнению Ким Чен Ына, является ошибкой

Ким Чен Ын (Фото: KCNA / Reuters)

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что деревни КНДР «не избавились от истощения», несмотря на партийные установки по развитию аграрного сектора. Причиной этого он назвал «пустословие» северокорейских властей, которые допустили ошибку, показывая развитие деревень лишь демонстративно. С таким заявлением Ким Чен Ын выступил в начале февраля по случаю открытия животноводческого комплекса в деревне Самгван, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«По правде говоря, не было бы преувеличением, что в прошлом мы занимались пустословием в строительстве деревни. В качестве примера можно взять то, что в провинциях почти ничего не делалось в строительстве, кроме символичного благоустройства единичных поселков. Политическая установка без исполнимости и возможности — это всего-навсего теория, а не действующая политика», — сказал лидер КНДР.

Ким Чен Ын подчеркнул, что разрозненный, временный и показной характер государственных инвестиций и помощи сельским районам также следует считать ошибкой, допущенной в ходе их развития.

В КНДР существует практика постройки и обслуживания «потемкинских деревень» — населенных пунктов, которые скрывают проблемы за внешним фасадом красоты и процветания. Например, населенный пункт Киджондон, расположенный в демилитаризованной зоне между Кореями, часто называют «потемкинской деревней». Многие здания Киджондона представляют собой пустые фасады без интерьеров, а освещение включается по расписанию, создавая для внешних наблюдателей видимость благополучного и населенного города. В конце июня 2025 года Ким Чен Ын торжественно открыл новую курортную зону «мирового класса» неподалеку от города Вонсана, расположенного на побережье Японского моря. Российские туристы, побывавшие на этом курорте, рассказали, что до визита главы МИД Сергея Лаврова курорт был практически пуст, но сразу после его прилета пляж заполнили толпы «отдыхающих», которые прогуливались, делали селфи, но почти не купались. В отеле круглосуточно играли в бильярд «гости», а встречавшие министра люди позже прошли мимо журналистов уже в образе туристов.

Сельское строительство невозможно ускорить без четкой цели, критериев и методологии, заверил Ким. Он отметил, что повышения производительности в аграрном секторе и укрепления материально-технической базы сделано не было. В качестве примера лидер КНДР привел животноводство, где за громкими лозунгами, такими как «Меняем траву на мясо!», не последовало реального развития: не налажена система селекции и остро стоит проблема кормов, из-за чего даже мощные базы не могут удовлетворить спрос, отметил глава государства.

Сельскохозяйственное производство в Северной Корее осуществляется силами государственных хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов. По данным Государственного статистического бюро КНДР, в стране насчитывается 2513 сельскохозяйственных кооперативов, в которых проживает 2,54 млн крестьян, и 707 государственных хозяйств с 802 тыс. жителей. При этом в КНДР насчитывается около 28 населенных пунктов, официально имеющих статус города.