Эво Моралес появился в Боливии через 7 недель после заражения чикунгуньей

Эво Моралес (Фото: Patricia Pinto / Reuters)

Бывший президент Боливии, социалист Эво Моралес вновь появился в тропическом регионе Чапаре спустя семь недель после исчезновения. Причиной своего исчезновения он назвал заражение чикунгуньей, пишет AP News.

66-летний Моралес, скрывающийся от ордера на арест по обвинению в торговле людьми, прибыл на тракторе на стадион в городе Чиморе в сопровождении вооруженных сторонников. Он сообщил, что заразился вирусом чикунгуньи, переносимым комарами, который вызвал серьезные осложнения. В эфире проправительственного радио Radio Kawsachun Coca были показаны кадры, где политик, выглядящий осунувшимся, призвал сторонников серьезно относиться к этой болезни.

«Некоторые СМИ говорили: «Эво уедет, Эво сбежит». Я сказал четко: я не уеду. Я останусь с народом, чтобы защищать родину», — обратился Моралес к сторонникам.

В октябре 2024 года Моралеса обвинили в изнасиловании 15-летней девочки, которая от него забеременела. По данным следствия, это произошло в 2015 году, когда Моралес был у власти. Девочка забеременела, а год спустя, в возрасте 16 лет, родила дочь. Родители несовершеннолетней, как считает следствие, «получали выгоду» от связи своей дочери с Моралесом.

Местная прокуратура выдала ордер на его арест по делу об изнасиловании и торговле людьми. Расследование в отношении Моралеса началось еще в 2020 году, но так и не завершилось. Он считает преследование политически мотивированным.

Первый индейский президент в истории Боливии Эво Моралес находился у власти с 2006 по 2019 год. Он был свергнут в результате политического кризиса и бежал из страны, но позже вернулся. В настоящее время он остается влиятельной, но одиозной фигурой, балансируя между ролью лидера оппозиции и статусом обвиняемого по уголовному делу.