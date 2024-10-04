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Экс-президента Моралеса обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

Эво Моралеса обвинили в изнасиловании несовершеннолетней и торговле людьми
По версии прокуратуры, Моралес в 2015 году изнасиловал 15-летнюю девочку, забеременевшую от него, а родители несовершеннолетней «получали выгоду» от связи дочери с политиком. Экс-президент Болиивии счел преследование политическим
Эво Моралес
Эво Моралес (Фото: Hector Vivas / Getty Images)

Прокуратура департамента Тариха на юге Боливии выдала ордер на арест бывшего президента Эво Моралеса (2006 — 2019 годы) по делу об изнасиловании несовершеннолетней и торговле людьми, сообщает Bolivia TV.

Министерство юстиции страны инициировало расследование против Моралеса еще в 2020 году, но оно так и не было завершено. Теперь ведомство требует провести проверку в отношении судьи, который занимался делом экс-президента. «Мы с возмущением узнаем о тяжких преступлениях, которые остались безнаказанными. Я имею в виду конкретно девушку, девушку, изнасилованную, когда ей было 15 лет», — заявил министр Сезар Силес (цитата по AFP).

По данным гособвинения, это произошло в 2015 году, когда Моралес был у власти. Девочка забеременела, а год спустя, в возрасте 16 лет, родила дочь. Родители несовершеннолетней, как считает следствие, «получали выгоду» от связи своей дочери с Моралесом, в частности, ее мать собирались выдвинуть кандидатом в законодательное собрание департамента Тарихи. В ордере прокуратуры говорится также о «достаточных доказательствах» причастности Моралеса к торговле людьми.

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Фото:Claudia Morales / Reuters

Моралес напрямую не комментировал обвинений, но написал в своем X (бывшая Twitter), что «все неолиберальные правительства, включая нынешнее», угрожали ему, «преследовали, сажали в тюрьму, пытались убить». «Я не боюсь! Они не заткнут меня! Я продолжу сражаться вместе с нашим народом, вместе с моими сестрами и братьями, которые никогда меня не оставляли», — заявил он. Моралес намерен участвовать в выборах в 2025 году.

Сейчас президентом Боливии является Луис Арсе, выигравший выборы 2020 года. Их назначили, потому что прежние, прошедшие годом ранее, где официально победил Моралес, вызвали многочисленные протесты; оппозиция обвиняла власти в фальсификациях. Моралес, для которого это был четвертый президентский срок, ушел отставку и покинул Боливию, но в ноябре 2020-го вернулся в страну.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Эво Моралес Боливия изнасилование несовершеннолетняя
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