Экс-президента Моралеса обвинили в изнасиловании несовершеннолетней
Прокуратура департамента Тариха на юге Боливии выдала ордер на арест бывшего президента Эво Моралеса (2006 — 2019 годы) по делу об изнасиловании несовершеннолетней и торговле людьми, сообщает Bolivia TV.
Министерство юстиции страны инициировало расследование против Моралеса еще в 2020 году, но оно так и не было завершено. Теперь ведомство требует провести проверку в отношении судьи, который занимался делом экс-президента. «Мы с возмущением узнаем о тяжких преступлениях, которые остались безнаказанными. Я имею в виду конкретно девушку, девушку, изнасилованную, когда ей было 15 лет», — заявил министр Сезар Силес (цитата по AFP).
По данным гособвинения, это произошло в 2015 году, когда Моралес был у власти. Девочка забеременела, а год спустя, в возрасте 16 лет, родила дочь. Родители несовершеннолетней, как считает следствие, «получали выгоду» от связи своей дочери с Моралесом, в частности, ее мать собирались выдвинуть кандидатом в законодательное собрание департамента Тарихи. В ордере прокуратуры говорится также о «достаточных доказательствах» причастности Моралеса к торговле людьми.
Моралес напрямую не комментировал обвинений, но написал в своем X (бывшая Twitter), что «все неолиберальные правительства, включая нынешнее», угрожали ему, «преследовали, сажали в тюрьму, пытались убить». «Я не боюсь! Они не заткнут меня! Я продолжу сражаться вместе с нашим народом, вместе с моими сестрами и братьями, которые никогда меня не оставляли», — заявил он. Моралес намерен участвовать в выборах в 2025 году.
Сейчас президентом Боливии является Луис Арсе, выигравший выборы 2020 года. Их назначили, потому что прежние, прошедшие годом ранее, где официально победил Моралес, вызвали многочисленные протесты; оппозиция обвиняла власти в фальсификациях. Моралес, для которого это был четвертый президентский срок, ушел отставку и покинул Боливию, но в ноябре 2020-го вернулся в страну.
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