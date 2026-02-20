ФСБ ликвидировала мужчину, готовившего к 23 февраля теракт в Ставрополе

Мужчину, готовившего в Ставрополе теракт накануне мероприятий ко Дню защитника Отечества, ликвидировали при задержании, следует из пресс-релиза ФСБ (есть у РБК).

По данным ФСБ, гражданин России, являвшийся членом одной из запрещенных в стране террористических организаций, действовал по заданию спецслужб Украины.

В ФСБ отметили, что целью злоумышленника были административное здание ставропольского филиала госфонда «Защитники Отечества» и расположенный рядом «Сквер памяти погибшим при исполнении воинского долга». Мужчина ранее получил инструкцию по изготовлению самодельного взрывного устройства, купил компоненты и спрятал их в тайнике, отметили в ведомстве.

В четверг, 19 февраля, он попытался извлечь комплектующие для окончательной сборки СВУ, после чего был задержан. При задержании мужчина оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем, рассказали в ФСБ. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц нет.

По данному факту ФСБ возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 (покушение на террористический акт) Уголовного кодекса. В ведомстве добавили, что мужчину завербовали через интернет с использованием мессенджера.

Ранее сотрудники ФСБ задержали 18-летнего жителя Челябинска, планировавшего совершить теракт по заданию террористической организации, поддерживаемой украинскими спецслужбами.

При обыске у него изъяли около 1,5 кг взрывчатки, личный дневник с записями на украинском языке и средства связи.

В отношении фигуранта возбуждены дела по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (покушение на террористический акт), ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, перевозка взрывчатых веществ) и ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ, изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств) Уголовного кодекса.