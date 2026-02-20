 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

ФСБ ликвидировала мужчину, готовившего к 23 февраля теракт в Ставрополе

ФСБ ликвидировала мужчину, готовившего к 23 февраля теракт в Ставрополе
Video

Мужчину, готовившего в Ставрополе теракт накануне мероприятий ко Дню защитника Отечества, ликвидировали при задержании, следует из пресс-релиза ФСБ (есть у РБК).

По данным ФСБ, гражданин России, являвшийся членом одной из запрещенных в стране террористических организаций, действовал по заданию спецслужб Украины.

В ФСБ отметили, что целью злоумышленника были административное здание ставропольского филиала госфонда «Защитники Отечества» и расположенный рядом «Сквер памяти погибшим при исполнении воинского долга». Мужчина ранее получил инструкцию по изготовлению самодельного взрывного устройства, купил компоненты и спрятал их в тайнике, отметили в ведомстве.

В четверг, 19 февраля, он попытался извлечь комплектующие для окончательной сборки СВУ, после чего был задержан. При задержании мужчина оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован ответным огнем, рассказали в ФСБ. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц нет.

По данному факту ФСБ возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 (покушение на террористический акт) Уголовного кодекса. В ведомстве добавили, что мужчину завербовали через интернет с использованием мессенджера.

Жителя КБР приговорили к 20 годам за подготовку теракта в Нальчике
Политика
Фото:Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press

Ранее сотрудники ФСБ задержали 18-летнего жителя Челябинска, планировавшего совершить теракт по заданию террористической организации, поддерживаемой украинскими спецслужбами.

При обыске у него изъяли около 1,5 кг взрывчатки, личный дневник с записями на украинском языке и средства связи.

В отношении фигуранта возбуждены дела по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (покушение на террористический акт), ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, перевозка взрывчатых веществ) и ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ, изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств) Уголовного кодекса.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Авторы
Теги
Плугина Ирина
ФСБ Ставрополь теракт День защитника Отечества
Материалы по теме
ФСБ задержала готовившего теракт жителя Челябинска
Политика
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в отделе полиции в Удмуртии
Политика
ФСБ задержала двух жителей Крыма за вербовку в запрещенную организацию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 90,17 (-0,1) Инвестиции, 19 фев, 17:29 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 76,64 (+0,49) Инвестиции, 19 фев, 17:29
Музей истории ГУЛАГа станет Музеем Памяти Общество, 12:15
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 12:12
Росстандарт ответил на вопрос о новом «утиле» для гибридов и электрокаров Авто, 12:11
ФСБ задержала главу департамента по делам казачества в Краснодарском крае Общество, 12:02
«Сил думать нет»: как усталость руководителя ломает годовые планы Образование, 12:00
Верховный суд истребовал для проверки дело по жалобе Дмитрия Каменщика Бизнес, 11:59
В Российском книжном союзе рассказали, как устроен механизм проверки книг
РАДИО
 Общество, 11:50
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Как тренд на мгновенную коммуникацию повлиял на мессенджеры РБК и Frisbee, 11:46
FT рассказала о сбоях в серверах Amazon из-за «решившего все удалить» ИИ Технологии и медиа, 11:46
На борту пропавшего в Приамурье вертолета были сотрудники СК и полиции Общество, 11:45
Раненный в школе Пермского края подросток пришел в сознание Общество, 11:42
Названы пять иномарок до 160 л.с., которые чаще всего покупают россияне Авто, 11:40
ФАС проверит, почему УК навязывают гражданам определенные счетчики Общество, 11:37
Умер солист группы Shortparis Николай Комягин Общество, 11:27