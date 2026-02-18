ФСБ задержала готовившего теракт жителя Челябинска
Сотрудники ФСБ задержали 18-летнего жителя Челябинска, который планировал совершить теракт. Как сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, молодой человек действовал по заданию террористической организации, поддерживаемой спецслужбами Украины.
По данным следствия, задержанный ранее через популярный мессенджер самостоятельно вышел на связь с куратором и по его инструкциям изготовил самодельное взрывное устройство.
При обыске по месту проживания у россиянина изъяли около 1,5 кг взрывчатки, личный дневник с записями на украинском языке, подтверждающими противоправную деятельность, а также средства связи.
В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК (покушение на террористический акт), ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, перевозка взрывчатых веществ) и ч. 1 ст. 223.1 УК (незаконное изготовление взрывчатых веществ,
изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств).
Подозреваемый признал вину и сотрудничает со следствием. Ему избрана мера пресечения — заключение под стражу на два месяца.
