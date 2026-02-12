Жителя КБР приговорили к 20 годам за подготовку теракта в Нальчике
Южный окружной военный суд приговорил жителя Кабардино-Балкарии Виталия Гайворонского к 20 годам строгого режима за подготовку теракта на железнодорожном вокзале в Нальчике, сообщили в инстанции, сообщает «Интерфакс».
По данным следствия, в 2023 году Гайворонский был завербован сотрудником СБУ и согласился сотрудничать с иностранной спецслужбой.
Мужчина подготовил взрывное устройство и сообщил о месте и времени теракта представителю СБУ, но был задержан 13 декабря 2023 года до реализации преступного замысла.
Суд признал его виновным по статьям о государственной измене, подготовке теракта и хранении или изготовлении взрывчатых веществ. Кроме того, Гайворонскому назначен штраф 250 тыс. руб., первые пять лет наказания ему предстоит отбывать в тюрьме.
В январе 2026 года Следственный комитет России сообщил о задержании подростка, обвиняемого в подготовке теракта и участии в террористической организации. Он планировал нападение на полицейских в Нальчике, закупил компоненты для взрывчатки и переписывался с куратором.
Действия пресекли сотрудники ФСБ и МВД, подросток находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по статьям о терроризме и подготовке теракта.
