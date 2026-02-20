 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
В Генштабе заявили о появлении зон сплошного огневого поражения у фронта

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Река / ТАСС
Появление зон сплошного огневого поражения у линии фронта стало одной из особенностей боевых действий в ходе военной операции на Украине. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба — первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил генерал-полковник Сергей Рудской в интервью газете «Красная звезда».

По словам Рудского, речь идет о полосе перед передним краем глубиной до 15 км.

«Войска противника подлежат поражению в первую очередь за счет массированного применения огневых средств и беспилотных систем различного назначения», — заявил Рудской. В этих зонах, как отметил генерал-полковник, поражают как вооружение и военную технику, так и личный состав.

Рудской добавил, что в таких условиях противнику «практически невозможно» сосредоточить вблизи линии боевого соприкосновения преобладающее количество сил и средств для наступления. Он также заявил, что российские войска постоянно совершенствуют структуру и способы применения штурмовых подразделений, а атакующие действия, как правило, ведутся малыми группами с использованием мобильных средств передвижения для быстрой переброски к переднему краю.

В Генштабе России назвали потери ВСУ в 2025 году
Политика
Сергей Рудской

Ранее разведывательное управление Минобороны США пришло к выводу, что к концу 2025 года российские военные сохраняли общее преимущество над украинскими войсками по ключевым направлениям.

«Однако годы интенсивных боевых действий серьезно истощили ВСУ, которые по-прежнему плохо подготовлены к реагированию на тактические наступления российских войск», — говорится в отчете разведки.

В документе также указано, что Украина потеряла около 20% территории с начала боевых действий. Российские силы «учатся более эффективно использовать штурмовые группы» для поддержания наступлений по всей линии фронта, а украинские войска, как следует из отчета, сталкиваются с проблемами численности, поддержки с воздуха и возможностей для прорыва обороны.

Авторы
Теги
Персоны
Антонина Сергеева
Военная операция на Украине Россия Украина Сергей Рудской
Сергей Рудской фото
Сергей Рудской
Начальник главного оперативного управления Генштаба — первый замначальника Генштаба, военный, генерал-полковник
2 октября 1960 года
