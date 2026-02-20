 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Разведуправление Пентагона сообщило о преимуществе России над ВСУ

Сюжет
Военная операция на Украине

Разведывательное управление Министерства обороны США в докладе Специального генерального инспектора конгрессу об операции Atlantic Resolve за период с 1 июля по 31 декабря 2025 года пришло к выводу, что по состоянию на конец года российские военные сохраняли общее преимущество над украинскими войсками по ключевым направлениям. Документ опубликован на сайте Управления генерального инспектора Пентагона (DoDIG).

«Однако годы интенсивных боевых действий серьезно истощили ВСУ, которые по-прежнему плохо подготовлены к реагированию на тактические наступления российских войск. По состоянию на декабрь российские военные сохраняли общее преимущество над ВСУ по ключевым боевым направлениям», — говорится в отчете. Украина потеряла примерно 20% своей территории с начала военных действий.

Российские силы «учатся более эффективно использовать штурмовые группы» для поддержания наступлений по всей линии фронта, считает разведка. Украинские войска в то же время «постоянно сталкиваются с проблемами, связанными с неравномерным внедрением командирами западного стиля» ведения боевых действий, украинцам не хватает численности войск, поддержки с воздуха и возможностей для прорыва обороны.

«Украина сталкивается с сокращением численности мужчин призывного возраста, трудностями в подготовке и сохраняющейся зависимостью от Запада, что снижает способность Киева поддерживать военные операции», — отмечают там. Киев также постоянно сталкивается с нестабильными поставками ракет для ПВО.

Материал дополняется

