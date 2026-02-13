В Московской области 13-летний подросток поджег заправку

Video

В Электростали (Московская область) 13-летний подросток поджег заправку, на АЗС выгорели две бензоколонки, пострадавших нет. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

После поджога подросток скрылся, но полицейские установили его личность, отметила Волк.

Во время опроса в присутствии законных представителей школьник рассказал, что в декабре 2025 года он начал переписку в одном из мессенджеров с неизвестными, собеседники обманом и угрозами заставили его поджечь бензоколонку. Полиция проводит проверку.

В конце января правоохранители Санкт-Петербурга задержали 13-летнего мальчика, который собирался поджечь служебные автомобили полиции по указанию неизвестного человека, обещавшего «спасти» родителей подростка от уголовного преследования.

Инцидент произошел у ограды отдела полиции в Выборгском районе. Подросток фотографировал территорию и разговаривал по мобильному телефону, у него нашли пятилитровую канистру бензина и зажигалку. После опроса мальчика передали законным представителям, а материалы направили в следственные органы и комиссию по делам несовершеннолетних.