Экс-глава IT-департамента «Почты России» попросил суд об УДО

Бывший глава департамента управления IT-сервисами «Почты России» Андрей Синичкин, осужденный на три года колонии за причинение компании ущерба в размере 1,6 млрд руб., попросил суд об условно-досрочном освобождении. Ходатайство зарегистрировано в Тверском районном суде Москвы, обратил внимание РБК.

Дело было зарегистрировано 5 декабря 2025 года, следует из карточки. Рассмотрение ходатайства уже дважды откладывалось. Следующее судебное заседание по делу Синичкина назначено на 27 февраля 2026 года в 10:30. Оно пройдет в открытом формате.

Уголовное дело против бывшего заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова и руководителя департамента управления IT-сервисами компании Андрея Синичкина возбудили в июле 2020 года. По версии следствия, они нарушили требования федерального закона о закупках у отдельных видов юридических лиц.

В августе 2024 года суд признал Емельченкова и Синичкина виновными в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий — п. «в» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса. Емельченкова приговорили к трем с половиной годам колонии, а Синичкину назначали наказание в виде трех лет лишения свободы.