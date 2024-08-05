Суд наказал заключением бывших топ-менеджеров «Почты России»
Суд в Москве приговорил экс-замглавы «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова к трем с половиной годам колонии. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Емельченкова признали виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий — п. «в» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса.
Кроме того, приговор по той же статье был вынесен руководителю департамента управления IT-сервисами «Почты России» Андрею Синичкину. Суд отправил его в колонию на три года.
Дело против Емельченкова возбудили в июле 2020 года. По версии следствия, он под видом устранения технической ошибки внес существенные изменения в технические задания договоров, заключенных с IT-компаниями «Сервионика», «Ай-Теко», «Мэйкор-Сервис» и «Инфосистемы Джет», писал «Коммерсантъ». В октябре 2018 года с этими компаниями были заключены допсоглашения, изменившие системы штрафных санкций. После этого были оформлены сводные акты сдачи-приемки оказанных услуг и «не осведомленные о преступных намерениях» подсудимых сотрудники бухгалтерии «осуществили необоснованные переводы денежных средств» на расчетные счета подрядчиков.
Как сообщала газета, в деле говорится, что действия Емельченкова и Синичкина привели к подрыву престижа и авторитета «Почты России» и «дискредитации Российской Федерации» как учредителя компании. Следствие заявило, что госкомпания понесла ущерб в размере почти 1,6 млрд руб.
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