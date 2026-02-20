В США освободили семью из России, которая четыре месяца была под стражей

Многодетную семью из России, переехавшую в США, освободили из центра содержания иммигрантов в штате Техас после четырех месяцев содержания под стражей, сообщает телеканал NBC.

С октября 2025 года Никита, его жена Оксана и трое их детей — 13-летний Кирилл, 12-летняя Камилла и 4-летний Константин — находились в иммиграционном центре Диллей. Супруги пожаловались на долгое ожидание лекарств и антисанитарию в центре. По их словам, в еде были глисты и плесень, а в комнатах постоянно горел свет, который мешал спать.

Адвокат семьи Элора Мукерджи направила письмо с просьбой об освобождении российской семьи по медицинским показаниям. В Министерстве внутренней безопасности США телеканалу сообщили, что семью удерживали под стражей по закону до рассмотрения их ходатайств о предоставлении убежища. Также в ведомстве заявили, что семья получает надлежащую медицинскую помощь, питание и образование.

По словам адвоката, условия освобождения семьи неизвестны. Она уточнила, что супруги планируют остановиться у семьи-спонсора в Калифорнии.

В июне 2025 года в США отпустили под залог ученую из России Ксению Петрову, арестованную по обвинению в контрабанде эмбрионов лягушки. Девушка четыре месяца провела в центрах содержания под стражей в Вермонте, Луизиане, Оклахоме и Род-Айленде.