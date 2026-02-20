 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

На Украине двое полицейских пострадали от брошенной в машину гранаты

В Черновицкой области двое полицейских пострадали от брошенной в машину гранаты

В городе Сторожинец Черновицкой области произошел взрыв. Пострадали двое сотрудников полиции, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Взрыв произошел около 22:50 (23:50 мск) 19 февраля. Неизвестный бросил взрывное устройство, предположительно гранату, в сторону служебного автомобиля полиции.

В результате взрыва двое полицейских получили ранения. Им оказывается необходимая медицинская помощь, отметили в ведомстве. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы.

Взрыв автомобиля в Киеве квалифицировали как теракт
Политика

Ранее, 16 февраля, в Одессе взорвался автомобиль Toyota. По информации «РБК-Украина», пострадал 56-летний мужчина, его доставили в больницу. Издание «Страна» сообщило, что взрыв случился, когда водитель активировал сигнализацию.

