На Украине двое полицейских пострадали от брошенной в машину гранаты

В Черновицкой области двое полицейских пострадали от брошенной в машину гранаты

В городе Сторожинец Черновицкой области произошел взрыв. Пострадали двое сотрудников полиции, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Взрыв произошел около 22:50 (23:50 мск) 19 февраля. Неизвестный бросил взрывное устройство, предположительно гранату, в сторону служебного автомобиля полиции.

В результате взрыва двое полицейских получили ранения. Им оказывается необходимая медицинская помощь, отметили в ведомстве. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы.

